Quién es la tercera en discordia entre Zaira Nara y Robert Strom La separación de la modelo y el polista tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, pero ya se dieron a conocer detalles sobre la persona que fue nuevamente vinculada con el deportista.







Tatiana, señalada como la tercera en discordia entre Zaira Nara y Robert Strom. Redes sociales La separación sigue dando que hablar. Redes sociales

La separación de Zaira Nara del polista Robert Strom tomó por sorpresa al mundo del espectáculo. Pero rápidamente ya se dio a conocer quién es la tercera en discordia entre ambos.

El amor de la modelo con el deportista había empezado gracias a Martín Pepa y Pampita, quienes los presentaron y esto también generó un problema porque el polista era amigo de Jakob Von Plessen, el exnovio de Zaira. Luego de los rumores, fueron vistos de la mano por la playa muy acaramelados y paseando en auto. Ante eso, ninguno confirmó, pero se dio a entender que el romance había iniciado.

Pero hace algunos días, lo vieron de la mano con otra persona. Sucede que volvió con su exnovia Tatiana. “Ella lo dejó y él seguía enganchado. Entonces, la teoría que hay alrededor de toda esta gente, es que él se engancha con Zaira y enseguida rápidamente se muestra con ella para darle celos a su ex novia”, contó Fernanda Iglesias en Puro Show.

“La relación que Robert Strom tenía con Tatiana era muy apasionada y temperamental. Pregunto, ¿Usó a Zaira para que vuelva Tatiana o está con otra mujer? Tato es la hija de un gran empresario de la marca Veepee, son dueños de nuestra tierra en Pilar. Gente multimillonaria. Lo cierto es que él se fue de Punta del Este y está ahí hasta el 10 acompañado por una mujer rubia y no con Zaira”, concluyó..

Tatiana Redes sociales