El escandaloso motivo de la separación de Zaira Nara con el empresario Robert Strom La influencer se había mostrado públicamente con el deportista las últimas semanas, pero él fue visto con otra mujer de la mano, lo que confirma el quiebre en su vínculo amoroso.







El romance de Zaira Nara con el empresario Robert Strom llegó a su fin en poco tiempo. Tras los videos e imágenes amorosas publicadas por usuarios de las redes sociales donde se los veía muy enamorados, se confirmó la separación de la manera más cruel.

El amor había empezado gracias a Martín Pepa y Pampita, quienes los presentaron y esto también generó un problema porque el polista era amigo de Jakob Von Plessen, el exnovio de Zaira.

Luego de los rumores, fueron vistos de la mano por la playa muy acaramelados y paseando en auto. Ante eso, ninguno confirmó, pero se dio a entender que el romance había iniciado.

Zaira Nara y Robert Strom www.ellitoral.com Pero hace algunos días, lo vieron de la mano con otra persona. ¿Qué pasó? Está con su exnovia Tatiana, quien no borró sus fotos con él. “Ella lo dejó y él seguía enganchado. Entonces, la teoría que hay alrededor de toda esta gente, es que él se engancha con Zaira y enseguida rápidamente se muestra con ella para darle celos a su ex novia”, contó Fernanda Iglesias en Puro Show.