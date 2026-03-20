Wanda Nara anunció que protagonizará una comedia romántica: "Nos vemos en el cine"

La empresaria Wanda Nara se lanzó a la conducción con MasterChef, ciclo el cual terminó en las últimas horas, y ahora debutará en los cines porque será protagonista de una comedia romántica, la cual advirtió que será “será espectacular, divertida y emocionante”.
Como si le faltaran trabajos, la empresaria hace poco publicó sus primeros temas musicales en su versión de cantante y fue furor. Pero ahora quiere ser actriz y Telefe Studios la contrató para ser parte de un nuevo proyecto: “Muy pronto vamos a empezar a filmar”.
"Antes de conocer al gran ganador o ganadora de MasterChef, quiero compartir con ustedes una noticia que me hace muy feliz. Junto a Telefe Studios, voy a protagonizar una comedia romántica. Es una película pensada para disfrutarla juntos en la pantalla grande. A fin de año, nos vemos en el cine", indicó.
La noticia generó sorpresa y en los comentarios dejaron deseos positivos. Sin embargo, una gran parte de los mensajes que recibió lo relacionaban con la carrera de Eugenia China Suárez, consideraron que fue una manera de copiar su vocación.
La modelo hará un remake de una película que será dirigida por Hernán Guerschuny, quien realizó Papá x dos (2025) , Nahir (2024), Doble discurso (2023), Recreo (2018) y Una noche de amor (2026).