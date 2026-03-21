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En busca del milagro: revelaron el único motivo que podría unir a Alex Caniggia y Mariana Nannis

Tras 4 años de distanciamiento y denuncias públicas, el influencer y la mediática podrían iniciar un acercamiento que promete convertirse en la reconciliación del año.

Los famosos se pelearon cuando su mamá los desalojó de su departamento con su nuera embarazada.

Los famosos se pelearon cuando su mamá los desalojó de su departamento con su nuera embarazada.

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La pelea entre Alex Caniggia y su madre, Mariana Nannis, parecía definitiva, pero podría tener una tregua. La relación se rompió cuando la mediática echó a su hijo y a su nuera Melody Luz, que en ese momento estaba embarazada, del departamento familiar.

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Según revelaron, la distancia que mantienen hace 4 años está por terminar por el deseo de la única nieta, Venezia, quien pidió ver a su abuela paterna en varias oportunidades. Si esto se hace realidad, promete ser la reconciliación del año.

"Venezia va a tener todo el derecho de ver a su abuela", remarcó la mamá de la menor, que cumplió 2 años en julio pasado, mientras el padre de la criatura dijo que, si la niña quiere contactarla, lo puede hacer cuando sea más grande.

El influencer sigue distanciado de su mamá, aunque pudo recomponer su vínculo con su hermana melliza Charlotte, que es muy compinche de su cuñada y disfruta de los momentos en familia con Venezia.

La pareja de Alex y Melody Luz

A través de su cuenta de Instagram, Alex Caniggia mostró cómo fue su festejo de cumpleaños junto a su pareja y madre de su hija, Melody Luz. Los tres viajaron a Villa General Belgrano y la bailarina organizó una cena sorpresa que él agradeció en un posteo emotivo donde habló de "las mujeres de mi vida".

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