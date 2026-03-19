IR A
IR A

Se filtró la verdadera reacción de Ian Lucas al enterarse de que ganó MasterChef Celebrity

Telefe grabó dos versiones de la final del reality de cocina en la que el youtuber se enfrentó a Sofía "La Reini" Gonet, de manera que los festejos que se vieron al aire fueron actuados. ¿Cómo se enteró realmente de que era el campeón?

Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026.

Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026.

X @Ianlucasok

El youtuber Ian Lucas se coronó ganador del certamen culinario MasterChef Celebrity, que se emite por Telefe. El finalista, que se quedó con el trofeo de campeón y $50 millones, conoció el resultado oficial de la competencia junto a su contrincante, Sofía "La Reini" Gonet, y los presentadores de la plataforma React, Nati Jota y Grego Rossello.

¿Quién será el ganador de MasterChef?
Te puede interesar:

Se filtró el nombre del ganador de MasterChef Celebrity 2026: quién será el campeón

Como medida de seguridad, la producción del reality televisivo decidió grabar dos definiciones distintas con antelación. Por este motivo, el vencedor recién comprobó su triunfo al momento de la emisión del último capítulo por la pantalla chica.

Tras la confirmación en el aire, el protagonista se desplomó sobre la mesa del estudio y recibió un emotivo abrazo de su rival. Luego de una breve pausa para asimilar la sorpresiva noticia, el joven logró emitir sus primeras declaraciones oficiales ante su audiencia.

"Gracias por cumplirme un sueño más, esto es gracias a la gente que me acompaña. Lo hago por ellos y desde que entré al programa no quería fallarles. Durante un mes y medio me iba a México los viernes y los lunes volvía para grabar acá, estudiar y meterle. Esto es de ustedes", concluyó emocionado.

"La verdad, fue un sueño haber compartido todo esto con ustedes. Siento que con trabajo y esfuerzo, todo llega", agregó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Quién ganará MasterChef?

Se termina MasterChef Celebrity con una última prueba que enfrentará a Ian Lucas con La Reini

Donato De Santis se despidió de Masterchef tras 10 temporadas. 

Bomba en Telefe: Donato de Santis renunció en vivo en Masterchef Celebrity

Ian Lucas y La Reinis son los finalistas de Masterchef Celebrity 2026
play

Se acabó la espera: cuándo y a qué hora es la final de Masterchef Celebrity

Wanda Nara se emocionó al despedir a Maxi López de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara se quebró al despedir a Maxi López de MasterChef: "Estuviste en el momento más difícil"

La conductora insistió con el compromiso del exfutbolista y su mujer.

"Si gano...": la fuerte promesa que hizo el Turco Husaín en MasterChef

La conductora de Masterchef desmintió las acusaciones y aseguró que los animales están a resguardo en una jaula  por su integridad física. 

Escándalo en Nordelta: acusaron a Wanda Nara por maltrato animal y ella culpó a los carpinchos

últimas noticias

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Grossi afirmó que la guerra causó "mucho daño" al programa nuclear de Irán, pero una parte "probablemente sobrevivió"

Hace 1 hora
Andrea del Boca dejaría definitivamente la casa de Gran Hermano.

Bomba en Gran Hermano: quién es la famosa que estaría lista para reemplazar a Andrea del Boca

Hace 1 hora
Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026.

Se filtró la verdadera reacción de Ian Lucas al enterarse de que ganó MasterChef Celebrity

Hace 1 hora
El BCRA autorizó el mismo porcentaje del año pasado pero en tres cuotas.

El Banco Central autorizó a los bancos a girar hasta el 60% de los dividendos de 2025

Hace 2 horas
Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata.

A 50 años del golpe, el arzobispo de La Plata advirtió que "no se da vuelta una página como si nada hubiera pasado"

Hace 2 horas