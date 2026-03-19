Se filtró la verdadera reacción de Ian Lucas al enterarse de que ganó MasterChef Celebrity Telefe grabó dos versiones de la final del reality de cocina en la que el youtuber se enfrentó a Sofía "La Reini" Gonet, de manera que los festejos que se vieron al aire fueron actuados. ¿Cómo se enteró realmente de que era el campeón? + Seguir en







Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026. X @Ianlucasok

El youtuber Ian Lucas se coronó ganador del certamen culinario MasterChef Celebrity, que se emite por Telefe. El finalista, que se quedó con el trofeo de campeón y $50 millones, conoció el resultado oficial de la competencia junto a su contrincante, Sofía "La Reini" Gonet, y los presentadores de la plataforma React, Nati Jota y Grego Rossello.

Como medida de seguridad, la producción del reality televisivo decidió grabar dos definiciones distintas con antelación. Por este motivo, el vencedor recién comprobó su triunfo al momento de la emisión del último capítulo por la pantalla chica.

Tras la confirmación en el aire, el protagonista se desplomó sobre la mesa del estudio y recibió un emotivo abrazo de su rival. Luego de una breve pausa para asimilar la sorpresiva noticia, el joven logró emitir sus primeras declaraciones oficiales ante su audiencia.

"Gracias por cumplirme un sueño más, esto es gracias a la gente que me acompaña. Lo hago por ellos y desde que entré al programa no quería fallarles. Durante un mes y medio me iba a México los viernes y los lunes volvía para grabar acá, estudiar y meterle. Esto es de ustedes", concluyó emocionado.

"La verdad, fue un sueño haber compartido todo esto con ustedes. Siento que con trabajo y esfuerzo, todo llega", agregó.