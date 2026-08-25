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Yanina Latorre reveló la causa de la separación de una pareja de famosos tras 30 años juntos: "Se calentó con una y le picó"

La conductora de SQP, habló sobre una de las separaciones más polémicas del ambiente y reveló todos los detalles.

Yanina Latorre picante sobre la separación del entrenador.

Yanina Latorre picante sobre la separación del entrenador.

Yanina Latorre reveló detalles sobre la ruptura de una pareja internacional y encendió la polémica al no guardarse nada.

Yanina Latorre le respondió a la influencer.
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En los últimos días salió a la luz una separación que generó polémica: Pep Guardiola y Cristina Serra pusieron fin a su relación después de 30 años juntos. Si bien el entrenador confirmó públicamente la ruptura con la empresaria y el tema quedará expuesto en su documental Obsesión, el culebrón llegó a oídos de la conductora de SQP, quien no dudó en revelar detalles sobre lo ocurrido.

Desde su programa de radio, Latorre opinó sin filtro sobre el momento del entrenador y dejó una crítica picante: “Es un soltero codiciado a partir de ahora”.

Yanina y su opinión acerca de la separación del entrenador y la empresaria.

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Lejos de quedarse en ese pensamiento, fue más allá y lanzó su propia teoría sobre el origen del distanciamiento: “Se calentó con una y le picó. Claramente. Le picó la mariposa en el pititito y en la pancita. A ver, nadie se separa de la mujer más hermosa del planeta. Si vos seguís enamorado, chicos, no se te va la pasión. Aparte, la pasión cambia, no es lo mismo. Uno le pone huevos, la va remando, le pone interés".

Por su lado, Juli Argenta coincidió y amplió sobre las razones detrás de la ruptura: falta de pasión, tiempo y ciertas cuestiones de pareja.

Pep Guardiola y Cristina Serra tienen tres hijos en común.

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“Él es un tipo muy cuidadoso. Cuando festejaba campeonatos, lo veíamos junto a su mujer, la hija que lo acompaña. Hay un capítulo que llama mucho la atención, previo a separarse de la mujer, que fue el año pasado, donde él jugaba una de estas finales importantes y decide abrir como su corazón y su situación hacia todo el plantel", opinó la panelista.

Yanina Latorre destruyó a La Reini después de que le dijera "vieja gagá": "Es una mentirosa"

Yanina Latorre atacó con los tapones de punta luego de que Sofía "La Reini" Gonet la tratara de "gagá", una persona mayor que muestra signos de confusión por la edad. "Le divierte inventar, es una mentirosa y una maleducada", aseguró la conductora durante un furioso descargo en vivo.

Todo comenzó a partir de un rumor que vinculaba sentimentalmente a La Reini con Diego Leuco. Latorre aseguró que había sido la propia influencer quien le había hablado de un supuesto acercamiento con el periodista. Sin embargo, cuando le preguntaron públicamente por esa versión, Gonet negó haber tenido algo con él: "Estoy soltera, célibe y retirada. Jamás me besé con él. No me parece atractivo".

A su vez, sostuvo que la conductora había interpretado mal una conversación privada entre ambas y lanzó una frase que terminó de encender el conflicto: aseguró que Yanina "debe andar gagá" y que jamás le había dicho que estuviera con Leuco. "Le dije que estaba teniendo citas con una persona. Capaz se confundió con Leuco porque está gagá", reiteró.

El comentario llegó rápidamente a oídos de Latorre, quien decidió responderle al aire de SQP. "No me molesta que me diga gagá, lo tomo de quien viene. Ella misma dice que es mentirosa. No digo que si estuvo o no con Leuco, digo que ella me contó", arrancó.

Después disparó sin piedad: "Si me cargó, si me mintió para que lo repita, no sé. Pero si hay algo que no estoy es gagá. Quiere que le conteste. A ella le divierte inventar. Que te diga gagá no está bueno porque te trata de tarada. Es una maleducada que agrede mucho a la gente".

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