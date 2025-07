Yanina Latorre reveló la verdad de la separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi: "Pocas veces escuché..."

El actor indicó que no hubo engaños ni terceros involucrados, sino que simplemente desencuentros. “Para mí ella lo dejó a él. Tengo un dato que me hace creer eso, o que ella estaba más en otra cosa, pero no habló de otra cosa sexual”.

Nico Vázquez y Gime Accardi Redes sociales

“Me dijo que no puede dormir, que le cuesta hacer las funciones. Que está roto por dentro. Me habló como si fuéramos amigos. No me debe explicaciones, pero me dijo que la vida es un infierno”, indicó la conductora.

También le preguntó sobre el supuesto romance con Dai Fernández, su compañera de Rocky, y le respondió que “es mentira, que la gente es una basura por inventar eso, que tiene a alguien en su entorno que lo odia y que filtra cosas falsas. Me juró que Dai es su contención emocional, su amiga, casi una hermana”.

Reveló que Vázquez le aseguró que está convencido que no va a conocer otra como ella y concluyó: “Estaba desesperado por hablar. Lo escuché llorar, como pocas veces escuché a alguien llorar así”.

Se filtró la dolorosa frase que Nico Vázquez le habría dicho a Gimena Accardi antes de separarse

Luego del anuncio de la separación entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, comenzaron los rumores sobre la posible responsabilidad de un tercero en discordia y la periodista Ximena Capristo confirmó que el actor fue quien decidió separarse porque se habría enamorado de otra persona y lo confesó con una dolorosa frase.

En el programa Sálvese quien pueda, Yanina Latorre expresó que esa información “llega del entorno de ellos, no lo inventamos” y agregó que “hasta ayer, no sabía ni quién era Dai Fernández”, la coprotagonista de Rocky.

Fue entonces que Capristo indicó: “A mí me dijeron que ella habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie (…) y que quedó seleccionada para Rocky y que Gimena fue parte de esta selección”.

Nico Vázquez Gime Accardi

“En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían. Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Gimena y le dijo que no era una calentura y que no la quería lastimar”, agregó.

En cuanto a la frase determinante, habría confesado que “se había enamorado de otra persona"., "Creo que asumieron que necesitaban tiempo y que por eso se separaron”, concluyó.