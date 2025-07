En el programa Sálvese quien pueda, Yanina Latorre expresó que esa información “llega del entorno de ellos, no lo inventamos” y agregó que “hasta ayer, no sabía ni quién era Dai Fernández”, la coprotagonista de Rocky.

Fue entonces que Capristo indicó: “A mí me dijeron que ella habría ‘flasheado’ con Nico cuando vino a hacer el reemplazo de Julieta Nahir Calvo en Tootsie (…) y que quedó seleccionada para Rocky y que Gimena fue parte de esta selección”.

“En ese reemplazo ‘flashearon’ ellos. Hubo una tensión sexual que transmitían. Toda esta información llegó de adentro, y me dicen que Nico la encaró a Gimena y le dijo que no era una calentura y que no la quería lastimar”, agregó.

Dai Fernández y Nico Vázquez Redes sociales

En cuanto a la frase determinante, habría confesado que “se había enamorado de otra persona"., "Creo que asumieron que necesitaban tiempo y que por eso se separaron”, concluyó.

Gimena Accardi habló sobre el video de Nico Vázquez acaramelado con Mercedes Oviedo

La actriz Gimena Accardi habló por primera vez ante la prensa de los supuestos rumores de infidelidad de Nicolás Vázquez con su compañera de elenco en Rocky, Mercedes Oviedo, por el acercamiento en un video publicado: “Es el mal de los actores, nosotros nos tocamos y alzamos a la gente”.

"Todavía no asimilo lo que estoy viviendo. Obviamente, estamos en pleno proceso, viéndonos, hablando todos los días, en total comunicación y amándonos como lo que somos y fuimos siempre: una pareja hermosa. Con respeto y amor yo sé lo que es Nico para mí, lo que es como persona. Si hay una persona a la que le doy todo en la vida es a él", indicó Accardi ante la prensa.

Gimena Accardi confesó cómo es el sexo que tiene con Nico Vázquez

También contó que los últimos meses estuvieron afrontando crisis y peleas: "Las peleas son lo lógico de cualquier matrimonio de 18 años, que hemos pasado cosas buenas y malas. En el último tiempo había más desencuentros e intentamos remarla por donde sea por el amor que tenemos, y es lo que veníamos intentando".

Respecto al video, explicó que “Nico es una persona que baila así con las amigas, yo la conozco a ella y es un amor. Yo bailo así con mis amigos, cualquiera que nos conoce como pareja sabe cómo somos. Es el mal de los actores, nosotros nos tocamos y alzamos a la gente. De mi lado también hubo rumores, que estoy con productores, compañeros".