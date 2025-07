En diálogo con el programa televisivo Puro Show, Mercedes Oviedo fue consultada al respecto y expresó: " Mi familia y mis íntimos me conocen, así que no hizo falta aclarar nada . Lamento mucho esta situación y odio estar en todos lados porque soy muy tranquila y no abro las puertas de mi vida". Con estas palabras, evidenció su deseo por salir del foco de la prensa como la tercera en discordia.

"La verdad que estoy angustiada porque no estoy acostumbrada a esto. No me gusta y siempre huí de este tipo de cosas. Yo me manejo libremente y no voy a cambiar mi actitud por mi manera de ser. No tengo que estar cuidándome de nada porque no tengo nada que esconder. Yo soy demostrativa, y si le quiero dar un abrazo a un amigo o amiga lo voy a hacer", aclaró sobre el video de la polémica con Nico Vázquez.

Embed En que anda nico. Quien es ella?

Sensaciones? pic.twitter.com/abQE2laD9a — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 9, 2025

Para finalizar, aseguró: "No tengo culpa porque con Nico no pasó nada. No es un momento grato para mí. Es una falta de respeto. Es una separación de dos personas, de una pareja de muchos años, estable y querida en el medio. Esto que se arma alrededor es feo para todos". Esto, sumado a lo que dijo Vázquez hace unos días, parece confirmar que no existió ninguna relación amorosa entre ellos.

Embed - MERCEDES OVIEDO DA LA CARA SIN CULPA: Negó ser la tercera en la separación de Vázquez y Accardi

