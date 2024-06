Yanina Latorre reveló el verdadero motivo por el que Rozín se peleó con Moldavsky

Moldavsky Redes sociales

Fue entonces que Yanina contó: “Tengo entendido que en la sociedad les correspondía un 33% a cada uno, pero con el tiempo quedó en 50% para Yankelevich, 40% para Moldavsky y 10% para Gerardo. Después de lo que pasó con Gerardo, se buscó a Moldavsky y él respondió ‘yo con la mía no voy a responder’. Se apartó en un momento muy particular”.

Carmela desconoció también el vínculo del humorista con los hijos de Rozín: “Mi hija no lo conoce, no sé de qué vínculo podría hablar. Hasta donde yo sé, con Pedro no habló y no volvió a hablar”.

Por último, Ángel de Brito admitió: “Creo que él no debería hablar de esas cosas. Pero también tiene que ver con estar lejos de sus hijos; si hubiera estado cerca, si le hubiera importado, sabría que había que cuidarlo y hay que seguir cuidándolos”.

La picante respuesta de Roberto Moldavsky a Romina Mangel tras acusarlo de colgarse de Gerardo Rozín

El humorista Roberto Moldavksy volvió a referirse a Gerardo Rozín luego de que Romina Manguel hable sobre la relación que tenían previamente. “Colgarse de alguien que se murió y que no puede salir a desmentir un montón de barbaridades...”, había deslizado la periodista.

Rozín Moldavsky Redes sociales

El actor escuchó los dichos de la periodista y respondió en Socios del Espectáculo: "No voy a hablar de eso... del puterío de Manguel. Que ella diga lo que quiera, me parece bien, es un país libre".

"Boludeces, no. Y menos con alguien que no está. No me interesa. Yo fui muy amigo de Gerardo Rozín, no de toda la vida como ella, pero sí de los últimos años y estoy feliz con eso, y muy triste de que se fue", sentenció el exconductor de 1D2 en eltrece.