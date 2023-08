Yanina Latorre habló sobre su estado salud y de su abrupta salida de LAM

Y agregó el conductor: “Andaba mal del estómago y desde hace unos días que venía sintiéndose así. En el corte tuvo ese problema, así que Pepe ya la llevó a su casa. Está bien, solo se sentía un poco mal y prefirió irse antes”.

Por eso, la panelista se presentó en su programa de radio y en el pase con Luis Majúl contó qué le había sucedido. “Estoy mejor, dormí un montón. No sé qué me pasó. Me empezó a doler la panza y sentía como chuchos de frío. No sé si algo me cayó mal".

Luego reveló que en una conversación con la madre se dio cuenta que podría haber sido una intoxicación luego de comer salmón y merendar café. Pero confirmó que este jueves estará presente en LAM.

Estefi Berardi reveló si volvería a trabajar con Ángel de Brito tras su salida de LAM y fue contundente

La modelo Estefanía Berardi reveló si volvería a trabajar con el conductor Ángel de Brito después de su salida del programa LAM en medio de la sorpresa de algunos y de varios rumores.

Estefi Berardi y Ángel de Brito

Debido a este motivo, un usuario de Instagram le preguntó a la modelo si trabajaría nuevamente con el conductor. "Volverías a trabajar con Ángel de Brito en algún proyecto?", fue la consulta de un user de la red social, que de esta manera buscó indagar por la postura de Berardi, quien respondió y aclaró: "Obvio, siempre. Él me dio una re oportunidad y crecí un montón".