Yanina abandonó LAM

Y agregó el conductor: “Andaba mal del estómago y desde hace unos días que venía sintiéndose así. En el corte tuvo ese problema, así que Pepe ya la llevó a su casa. Está bien, solo se sentía un poco mal y prefirió irse antes”.

Aún no se expresó en sus redes sociales sobre lo sucedido ni tampoco publicó imágenes en su programa de radio. Tampoco se confirmó si tendrá reemplazante en la edición de este jueves.

Estefi Berardi reveló si volvería a trabajar con Ángel de Brito tras su salida de LAM y fue contundente

La modelo Estefanía Berardi reveló si volvería a trabajar con el conductor Ángel de Brito después de su salida del programa LAM en medio de la sorpresa de algunos y de varios rumores.

Estefi Berardi y Ángel de Brito

"Nadie me despidió, me voy feliz. Se vienen nuevos desafíos. Es una decisión que venimos charlando hace un tiempo. Nadie me despidió, siempre me trataron súper bien en Mandarina, la productora, y siempre me sentí súper cómoda", había aclarado Berardi luego de que se haya confirmado que no iba a continuar en el programa emitido por América TV.

Debido a este motivo, un usuario de Instagram le preguntó a la modelo si trabajaría nuevamente con el conductor. "Volverías a trabajar con Ángel de Brito en algún proyecto?", fue la consulta de un user de la red social, que de esta manera buscó indagar por la postura de Berardi, quien respondió y aclaró: "Obvio, siempre. Él me dio una re oportunidad y crecí un montón".