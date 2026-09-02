2 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, jueves 3 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 3 de septiembre de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, miércoles 2 de septiembre

Aries

(22 de mayo al 20 de junio)

El jueves te saca de la pachorra con una idea inesperada o una propuesta que aparece de golpe. Aprovechá las ganas, pero no te subas a todos los trenes al mismo tiempo. En lo económico, mejor elegir una sola apuesta y no dispersar recursos.

Tauro

(22 de mayo al 20 de junio)

Algo puede incomodarte un poco, pero al mismo tiempo mostrarte una verdad útil. No reacciones de inmediato, escuchá lo que esa sensación te quiere contar. En finanzas, no te apures a mover plata, primero mirá bien el panorama.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La Luna se pasea por tu signo y te deja con las antenas encendidas. Todo parece llegar junto así que elegí qué merece tu atención. En lo financiero, no te distraigas con ruidos, enfocá en lo que realmente suma.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Una charla o noticia puede cambiarte la mirada. No hace falta responder, dejar que la idea se acomode te da una respuesta más auténtica. En lo económico, no te precipites, esperar puede ahorrarte más de lo que imaginás.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El día trae espontaneidad y frescura. Una idea ajena puede inspirarte o abrirte una puerta que no habías visto. En finanzas, escuchá consejos, pero decidí con tu propio criterio.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Un pequeño ajuste mejora mucho lo que ya venías haciendo. La energía te ayuda a probar y corregir sin complicarte. En lo económico, revisar un detalle puede evitarte gastos innecesarios.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Venus toca fibras sensibles y te hace más consciente de lo que querés y lo que ya no te alcanza. No saques conclusiones rápidas, registrá la sensación. En finanzas, lo que ya no rinde merece un cambio de estrategia.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Algo cómodo empieza a incomodarte, no porque esté mal, sino porque ya no representa lo que querés. En lo económico, lo que antes era seguro puede necesitar una actualización.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

El jueves puede sorprenderte con una idea que te cambia el humor. Dejá espacio para lo inesperado: ahí está lo más jugoso. En finanzas, una oportunidad inesperada puede ser la que más te convenga.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Una modificación inesperada te obliga a improvisar este jueves. En vez de resistirte, probá qué soluciones aparecen cuando soltás el plan rígido. En lo económico, la flexibilidad puede ser tu mejor inversión.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La energía de hoy te enciende y una idea nueva, una charla inesperada o una asociación fuera de tus planes puede abrirte una puerta que ni habías visto. En lo financiero, no descartes esas oportunidades que aparecen de golpe, algunas pueden ser más rentables de lo que parecen.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Una sorpresa te baja del ensueño y te devuelve al presente este jueves. Tu sensibilidad se hace notar y conviene darle espacio. En lo económico, escuchar esa intuición puede ayudarte a cuidar mejor tus recursos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, mates 1 de septiembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 31 de agosto

Conocé como afectará la llegada de Mercurio a Virgo a cada signo del zodíaco.

Cómo afecta a cada signo del zodiaco que Mercurio entre en tránsito por Virgo

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 30 de agosto

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 29 de agosto

Enterate qué depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 28 de agosto

Rating Cero

Braian Sarmiento defendió a su novia Danelik.

Brian Sarmiento arremetió contra Gran Hermano y defendió a Danelik: "No respetaron el contrato"

Gran Hermano de este miercoles 2 noviembre

Gran Hermano: quién abandona la casa esta noche, según las encuestas

Yanina Latorre junto a Lola Latorre.

Yanina Latorre defendió a Lola luego de que la acusaran de plagiar a Hailey Bieber: "Resentidos sin vida"

Una noche llena de emociones para Charlotte Caniggia.

Gran Hermano: el inesperado mensaje de Mariana Nannis que emocionó a Charlotte Caniggia

La actriz de 33 años integraba el elenco del éxito de Disney Channel Zombies. 

Conmoción en Hollywood: una estrella de Disney murió a los 33 años

Bautista y Denisse durante las internaciones en la clínica.

El emotivo relató de Bautista Mascia sobre la recuperación de Denisse González: "No se curó pero.."

últimas noticias

Mariano Martínez es buscado desde el lunes 31 de agosto. 

Desesperada búsqueda de un estudiante de 21 años: fue visto por última vez en Constitución

Hace 3 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 2 de septiembre de 2026.

Quini 6: 30 apostadores se llevaron más de $12 millones cada uno, en el sorteo de Siempre Sale

Hace 7 minutos
Los novios concretaron su unión sin importar las adversidades climáticas.

Video: una pareja se casó en una iglesia totalmente inundada en Filipinas

Hace 8 minutos
Algunos campeones del mundo del 86 visitaron al Doctor.

Los campeones del 86 se reencontraron con Bilardo: una visita cargada de emoción y recuerdos

Hace 34 minutos
Braian Sarmiento defendió a su novia Danelik.

Brian Sarmiento arremetió contra Gran Hermano y defendió a Danelik: "No respetaron el contrato"

Hace 40 minutos