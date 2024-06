Yanina Latorre filtró el nuevo eliminado de Gran Hermano 2023: "A esta hora, está afuera"

Vale recordar que el conductor Santiago del Moro confirmó que las votaciones se cerraron el lunes, por lo que teóricamente no se pudo seguir votando durante el martes y los resultados que se muestren serán los que se acumularon hasta la noche anterior. Por eso, Juliana Scaglione debería convertirse en la nueva eliminada de Gran Hermano 2023.

Juliana Scaglione Furia Gran Hermano 2023 Juliana Scaglione sería la nueva eliminada de Gran Hermano 2023. Captura Telefe

Por otro lado, la también panelista Marixa Balli se mostró muy en contra de la actual edición del reality show: "Este Gran Hermano es re obvio. No me digas que tenés dudas, es re obvio, está todo a la vista. No pueden tapar nada". Con estas palabras, apuntó contra la violencia diaria de Furia y todas las ayudas que recibió de Telefe.

Embed Yanina Latorre diciendo que desdoblaron la gala en dos días porque a esta hora se estaba yendo Furia, 6 meses y todavía la siguen protegiendo @GranHermanoAr @SANTIAGODELMORO #GranHermano pic.twitter.com/IsupmW3yNT — Esteban (@tattoedkisss) June 18, 2024

Telefe levantó la gala de eliminación de Gran Hermano 2023: ¿nueva ayuda a Furia?

Telefe armó un nuevo escándalo tras levantar la gala de eliminación de Gran Hermano 2023, por lo que nadie dejó la casa durante la noche del lunes tampoco y hay mucha desconfianza por parte del público.