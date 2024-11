Wanda Nara y Darío Barassi, mano a mano con C5N: "Milei y Yuyito sí..."

La periodista Fernanda Arena conversó con los flamantes conductores de Love is Blind y sorprendieron con un análisis sobre el romance del Presidente.

La periodista Fernanda Arena realizó una entrevista exclusiva a Darío Barassi y Wanda Nara para C5N en la que revelaron varios detalles sobre Love is Blind: Argentina , además de asegurar que Javier Milei y Yuyito González fueron muy rápido en su romance .

En una entrevista exclusiva para C5N , los conductores hablaron sobre el estreno del reality Love Is Blind: Argentina en Netflix. El primero en hablar fue él y se mostró feliz por la oportunidad: " Contentísimos con este rol, que el país conozca este experimento social y las historias de amor que fueron sucediendo ".

Luego, la mediática confesó: "Me gustaba mucho, cuando vi que venía a Argentina dije 'va a ser genial'. Es diferente a todo lo que yo venía haciendo". Vale recordar que su trabajo actual en la televisión es al frente de Bake Off Famosos, un programa que no logró cumplir con las expectativas de rating.

Embed - Love is Blind: Argentina | Tráiler oficial | Netflix

Después, Barassi realizó una revelación sobre su vida amorosa: "A mí este experimento me sorprendió, fue como un cachetazo de realidad en la cara. Frente a todas las dudas de todo el mundo, la respuesta es que es real. Vimos la transformación de los participantes, el amor es ciego". Así, hizo un juego de palabras con el nombre del reality.

Con respecto al romance, Wanda Nara sorprendió: "Me casaría mil veces más, me encanta el amor, me encanta eso que se genera. Lo tradicional se va perdiendo, pero lo principal es encontrar una persona que quiera lo mismo que querés vos. Es muy difícil encontrar en esta era a alguien con los mismos valores que vos". Esto podría ser un guiño a L-Gante.

Wanda Nara y Darío Barassi jugaron a Love is Blind

En el final de la entrevista, Wanda Nara y Darío Barassi aceptaron jugar a Love is Blind y sorprendieron con sus revelaciones sobre intereses amorosos.

A la hora de formar sus respectivos check lists, Wanda Nara mencionó "Tranquilidad, vida de hogar y relación seria", mientras que Darío Barassi optó por "Humor, paternar e interés culinario". Además, se sumaron a la designación de tarjetas amarillas y rojas sobre diferentes situaciones polémicas de parejas hipotéticas.

Si miente con su trabajo, ambos eligieron la tarjeta amarilla; con su historia de vida, ambos la roja; con repetir el "chamuyo" con otro participante, ambos la amarilla; y si juega a dos puntas, roja. Para finalizar, respondieron sobre cuál de las parejas mediáticas consideraban que tenían un amor a ciegas, en el sentido de ir muy rápido.

Javier Milei Yuyito González El romance de Yuyito con Milei parece haber nacido muy rápido. Redes sociales

Las opciones fueron Marcelo Tinelli con Milett Figueroa; Carolina "Pampita" Ardohain con Martín Pepa; y Javier Milei con Amalia "Yuyito" González. En este juego, las dos primeras fueron un "no", mientras que la relación del Presidente con la conductora fue un "sí", algo que sorprendió a la propia Fernanda Arena.