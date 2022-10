Wanda Nara vs Mauro Icardi: cómo será su millonario divorcio

Luego, Wanda Nara sorprendió al detallar sus exigencias. "Espero que no sea una batalla, porque yo no pido nada. No pido nada, yo trabajo, tengo mis cosas y cuando me separé la primera vez tampoco pedí nada", expresó. De esta manera, quedó evidenciado que, en teoría, no va a pedir nada en particular durante el proceso de divorcio, en el cual las madres suelen ser las que salen mejor paradas.

Por último, un periodista le remarcó que le corresponde por ley, ante lo que Nara explicó: "Estoy en un momento que sufrí mucho la separación pasada. Me sirvió para no pelear por cosas materiales, no me interesan". Así, todos los rumores que surgieron en el último tiempo al respecto serían completamente falsos.