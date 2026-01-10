Bomba: El Nueve le robó una conductora a Telefe y tendrá su programa propio Las autoridades del canal decidieron llevarse a una de las figuras de la competencia y estará al frente de un nuevo ciclo todas las tardes. + Seguir en







El Nueve le robó la coductora a Telefe. Redes Sociales

En medio del escándalo con Germán Martitegui y la salida de Telefe, El Nueve decidió robarse una participante de MasterChef Celebrity para que se quede al frente de uno de los ciclos nuevos que comenzará en los próximos días. ¿Cómo cayó esta noticia?

Luego de que hayan perdido a Jimena Monteverde ante El Tece, donde la cocinera ocupó un lugar como la cocinera en el ciclo de Juana Viale. Ante esto, las autoridades fueron a buscarla a ella para que firme un permiso y todo va encaminado.

Eugenia Tobal es una de las famosas de Masterchef Se trata de Eugenia Tobal quien contó todo: "Empiezo el lunes 12 de enero a las 17 horas en Escuela de cocina".

A lo que, Tobal le preguntó a mí: "Estoy re contenta porque me llegó como esas cosas que no esperás. Yo estaba muy tranquila, tengo teatro para este año y de golpe apareció. Pero cuando las cosas no las esperás, aparecen y son buenísimas".