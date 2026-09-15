15 de septiembre de 2026 Inicio
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A las piñas en pleno centro de Neuquén: estacionó su 4x4 frente a una cochera y terminó a los golpes

El conductor de una Toyota Hilux bloqueó durante 20 minutos la entrada de un garaje, impidiéndole el ingreso a otro automovilista, lo que desató un violento episodio en la vía pública.

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¡Hace una hora que estás parado acá!

"¡Hace una hora que estás parado acá!", le recriminó el conductor del Etios al de la Hilux.

Un violento episodio se vivió la semana pasada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, cuando un automovilista dejó su camioneta mal estacionada frente a una cochera y, al regresar, fue agredido a golpes por otro conductor que aguardaba para poder entrar al garaje. El hecho generó indignación entre los vecinos y desató una fuerte discusión en la vía pública.

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La secuencia fue registrada en video por una joven comerciante de la zona, quien filmó el conflicto desde la ventana de su local. Según relató la testigo en las imágenes, una Toyota Hilux blanca permaneció detenida durante al menos 20 minutos y bloqueó el ingreso a un garaje privado.

Debido a esa obstrucción, un Toyota Etios que intentaba ingresar a la cochera quedó en doble fila sobre la calzada, a la espera de que el conductor mal estacionado regresara y liberara el paso. Con el correr de los minutos, la congestión vehicular generó caos en la cuadra: otros automovilistas, impacientes por la demora, comenzaron a tocar bocina de manera insistente contra el auto detenido, sin saber que este se encontraba imposibilitado de avanzar.

Estacionó su 4x4 frente a una cochera y terminó a los golpes: "¡Hace una hora que estás parado acá!"

El punto de mayor tensión se alcanzó cuando el conductor de la camioneta reapareció en la escena. Al verlo llegar, la persona que había esperado largos minutos para guardar su auto lo enfrentó. Tras una breve discusión que no llega a distinguirse en el video, se observa cómo el conductor del Etios, con una campera negra, golpea tres veces en el rostro al de la camioneta.

Segundos después de la agresión, el hombre de campera negra comenzó a alejarse a los gritos mientras le recriminaba la imprudencia cometida: "¡Hace una hora que estás parado acá!". Ante la mirada atónita de los transeúntes, se escuchan en el video distintas voces que cuestionan el accionar violento: "¿Cómo vas a pegarle flaco?", dice una voz femenina, mientras otra persona agrega: "No podés pegarle así".

Antes de que finalizara el video, se registró un último cruce verbal a la distancia entre ambos conductores. El de la camioneta advirtió: "La vas a pagar, no te hagas problema, no te hagas problema", a lo que el hombre de campera negra respondió: "Sí, sí, dale". Acto seguido, ambos se subieron a sus respectivos vehículos y cerraron las puertas, sin que se pueda determinar en las imágenes si abandonaron el lugar o permanecieron a la espera de que llegaran las autoridades.

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