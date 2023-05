Wanda Nara se transformó con Photoshop y las redes sociales estallaron.

No es la primera vez que recibe comentarios negativos tras los retoques que elige hacerse. Anteriormente respondió: “En Instagram muestro mi mejor imagen porque es mi fuente de trabajo. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos, pero esas fotos no son muy instagrameables”.

Wanda Nara Photoshop Redes sociales

En la misma línea, se defendió: “Tengo celulitis, acné y en verano raíces porque descanso de la tintura. Soy real, pero elijo mi mejor perfil para subir a mis redes”. En este caso, a diferencia de lo que dice, es que eligió un filtro que le cambia la cara rotundamente.

Por ese motivo, recibió muchos mensajes: “Ya pudrís con tanto retoque”, “Cansados de que muestres una imagen que no es real”, “Aceptate como sos o te dejamos de seguir”. Pero después subió otra foto en la que se veía sin retoques.

Moria Casán elogió a Mauro Icardi y fulminó a Wanda Nara

La diva Moria Casán elogió al futbolista Mauro Icardi en múltiples aspectos de su vida, mientras que cuestionó algo insólito de Wanda Nara y sorprendió a todos por el cruce inesperado.

En diálogo con LAM, Moria Casán aseguró: "Icardi me parece una bomba. Yo no sé bien la historia de ese chico, pero me parece que lo poco que twittea y lo poco que he visto, es picante. Un jugador de fútbol, si tiene cintura para correr al arco, tiene que saber bailar bien". De esta manera, aprovechó para postularlo para el Bailando 2023.