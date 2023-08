Wanda Nara se quebró en vivo: el emotivo llanto de la conductora de MasterChef

En otras de las historias, se escuchan los aplausos de sus compañeros cuando se retira con flores en mano tras grabar y que le gritaban: “Olé Olé Olé, Wanda, Wanda”.

Dichas imágenes fueron las que eligieron en la cuenta oficial de Instagram del programa para el posteo dedicado a la empresaria, donde destacaron, primero, las palabras del jurado: “El jurado le dedicó unas hermosas palabras a Wanda Nara, una conductora que nos regaló hermosos momentos cada noche, con su simpatía, calidez, siendo el apoyo de nuestros participantes”.

“Esta fue mi primera experiencia como piloto y tuve los mejores compañeros que pude tener. Detrás de estas cámaras hay un gran equipo que trabaja para darte lo mejor. Gracias al jurado porque sin ellos nada de esto hubiera pasado. Gracias a ellos. Me sentí muy feliz de ser parte de un programa que hace realidad los sueños”, fue la respuesta de la hermana de Zaira durante el vivo.

La emotiva carta de Wanda Nara en el final de MasterChef

Además de recurrir a sus historias, Wanda Nara también hizo un extenso y emotivo posteo en su muro de Instagram donde posteó un álbum de 10 fotos con diferentes instantáneas durante el ciclo gastronómico.

“Para mí, en lo personal un desafío inolvidable. Un proyecto internacional que realice en mi amado País, llamado Masterchef y rodeada del mejor equipo que puede existir”, empezó describiendo sus sensaciones y confesó que tuvo miedo: “Sentí cada palabra que decían los que confiaban y los que no. A todos los escuché y les quise dar la mejor versión de mi, la verdadera, quien me conocía está feliz de que pude ser yo”.

Al mismo tiempo destacó que a “quien no me conocía en este formato que me dio libertad de ser Wanda al 100% me conoció, esta soy yo”. “Qué puedo decir de mis ahora y para siempre amados Germán Martitegui. Damián Betular y Donato De Santis. GRACIAS por cuidarme tanto, por ser los mejores compañeros que podía soñar. Gracias por cuidarme hasta en el último detalle nunca me voy a olvidar lo hermosas personas que son. Los amo con todo mi corazón”, agregó.

“Fue mi primera experiencia como conductora me preparé, lo soñé y trabaje mucho aprendí de cada uno por que me tocaron seres hermosos que me querían ver brillar. Gracias a todos ustedes una vez mas por acompañarme en cada proyecto .. Continuará”, concluyó.