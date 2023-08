Polémica final de MasterChef: las redes estallaron y se llenaron de memes contra el ganador

"Es un bálsamo al corazón. Gané MasterChef, ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz y contento. Gracias Argentina por darme tanto y a México por las ideas y las historias. Si hay algo que nunca cambiaría en mi vida es haber entrado a MasterChef", aseguró el cocinero.

Rodolfo, conocido en el programa como "Rudy", no era uno de los preferidos del público y su desempeño fue cuestionado a lo largo del ciclo. Luego de la final, durante una entrevista para el stream de Telefe, aseguró: "Yo amo a los haters. Me hacen el día, me divierten".

Las redes estallaron tras la final de MasterChef: los mejores memes

