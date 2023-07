Wanda Nara reveló el motivo por el que llamó al psicólogo de Zaira

Wanda transita días difíciles luego de haberse hecho estudios en el Sanatorio Los Arcos porque unos valores no le dieron bien. Aún no sabe qué tipo de tratamiento debe realizarse ya que no tiene los resultados de los últimos estudios.

Zaira Nara Wanda Nara MasterChef Redes sociales

Pero unos días antes había grabado una entrevista con Verónica Lozano en la que contó intimidades sobre su familia. "La primera vez que me separé sentía culpa, por eso fui a terapia. Siempre las madres tenemos como esa culpa y Zaira siempre fue a terapia, le encanta...".

"Tenía su psicólogo, me dijo que no se podía prestar, pero lo vi y me sacó esa culpa que sentía como mujer. Que sentía que le sacaba sus hijos a su papá. Me sacó ese peso, me sirvió mucho", agregó.

Ángel De Brito reveló en LAM una inesperada información sobre Wanda Nara

El conductor Ángel De Brito se encargó de revelar en el programa LAM una inesperada información sobre la mediática Wanda Nara y generó sorpresa por el delicado estado de salud.

Ángel De Brito Redes sociales

Durante una nueva edición de su programa en América TV, Ángel De Brito comenzó por remarcar: "Voy a contar cosas que estoy autorizado por la protagonista, que es Wanda, con la que hablé el fin de semana". De esta manera, se metió en el tema apuntando contra el periodista Jorge Lanata, quien aseguró que ella tiene leucemia.

En cuanto al escándalo generado por el conductor de Periodismo Para Todos, señaló: "Me contó que sus hijos no sabían qué estaba atravesando. Está atendida por un gran especialista en lo que supuestamente tiene, porque no lo quiso especificar". Con estas palabras, reveló que no está confirmada la enfermedad de Wanda Nara.