Wanda Nara reveló cuáles son las condiciones para enamorarla y lanzó una indirecta

"Ser inteligente, ser un apasionado por lo que hace, tener que ser un potro, una persona segura y madura, que me cuide, que me respete y me haga sorpresas", fueron las palabras de Nara ante la consulta de un seguidor.

Sin embargo, al lado de ese ese enunciado dejó una pregunta que despertó la creencia entre sus fans de que se trató de una indirecta hacia López e Icardi: "Existe?" De esta manera, Wanda volvió a referirse al amor en medio de una supuesta relación con el cantante L-Gante, pero que fue desmentido por la misma mediática en varias oportunidades.

Para ratificar que está soltera, Wanda publicó otra historia en Instagram ante la consulta de un fan de si está conociendo a alguien. "No, desde octubre 2022 sola. Divirtiéndome con amigas", escribió la modelo para terminar con todo tipo de rumores de noviazgo con distintas personalidades.

Las historias de Wanda Nara sobre su estado sentimental

Wanda Nara hombre requisitos