Wanda Nara redobló la apuesta con Mauro Icardi: la decisión tomó por sorpresa a la China Suárez

Además, detalló que tiene un plan para seguir con relación a la revinculación del delantero del Galatasaray con Francesca e Isabella: "Me comprometí a que libremente pueda hacer llamadas todos los días y a la hora que él prefiera".

Al final, aseguró ella misma va a llevarlas a las menores a ver a su papá: "Y a llevarlas a Italia o donde acordemos. Cuando mi trabajo me lo permita para que puedan estar con él”.

La mediática aclaró su situación con Icardi, este sábado, en varios mensajes que intercambió con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram: “Trabajo mucho con ellas para que no vuelva a pasar lo de la última vez. Son muy pegadas a mí y es mi responsabilidad que se sientan bien al ir con él. Y así será. Pasó todo muy de golpe y los chicos tienen otros tiempos para aceptar situaciones o elecciones de los adultos. Me pongo en su lugar y no podría vivir feliz lejos de mis hijas, se lo hice saber que cuenta conmigo para llevarlas”, sostuvo Nara.