Wanda Nara reapareció en redes sociales con Mauro Icardi en un inesperado video

La empresaria comenzó con una seguidilla de historias en Instagram junto a sus hijas. Además, posteó una foto de su pareja con una dedicatoria de amor: "Mi Ken". Luego, el futbolista se mostró jugando junto a Francesca e Isabella, y por último, sumó un video jugando a las cartas conocida como UNO.

wanda.avif

En TikTok la mediática compartió con sus seguidores un video con audio sobre la película Barbie. Allí Icardi apareció en una secuencia en la que le dice a su mujer: "Hi Barbie", y Wanda le responde: "Hi Ken". El clip finaliza cuando ella le da un beso al futbolista.

El comunicado de Wanda Nara sobre su salud

La empresaria Wanda Nara publicó un comunicado sobre su salud que deja incertidumbre por próximos estudios, pero en las últimas horas subió una buena noticia en redes sociales que sorprendió a sus fanáticos.

“El miércoles decidí por mi cuenta realizarme análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien", expresó la modelo en un posteo.

Además, Ángel de Brito dio más detalles sobre su estado: “Los valores no le dieron bien, se repiten los estudios y los valores volvieron a dar de la misma manera. Internada no está ni va a estarlo. Me dijo que puede hacerse un tratamiento ambulatorio".

Pero en medio de malas noticias, la modelo publicó que su marca de Wanda Nara Cosmetics se expandirá y abrirá un local en Paseo del Fuego, un importante free shop en Ushuaia que cuenta con varias marcas importadas.

Wanda Nara reveló el motivo por el que llamó al psicólogo de Zaira

En medio de la complicación por su salud, salió a la luz una entrevista de Wanda Nara en la que reveló cuál fue el motivo que la llevó a empezar terapia con el psicólogo de su hermana Zaira. “Sentía culpa como mujer de que le sacaba los hijos al papá”, expresó.

Wanda transita días difíciles luego de haberse hecho estudios en el Sanatorio Los Arcos porque unos valores no le dieron bien. Aún no sabe qué tipo de tratamiento debe realizarse ya que no tiene los resultados de los últimos estudios.

Pero unos días antes había grabado una entrevista con Verónica Lozano en la que contó intimidades sobre su familia. "La primera vez que me separé sentía culpa, por eso fui a terapia. Siempre las madres tenemos como esa culpa y Zaira siempre fue a terapia, le encanta...".

"Tenía su psicólogo, me dijo que no se podía prestar, pero lo vi y me sacó esa culpa que sentía como mujer. Que sentía que le sacaba sus hijos a su papá. Me sacó ese peso, me sirvió mucho", agregó.