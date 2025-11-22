Channing Tatum reveló que Marvel prepara un mega evento y él estará presente: de qué forma será

Channing Tatum vuelve como Gambito y adelanta que la próxima cinta de los Russo “supera todo lo que han hecho antes”.

Tatum explicó que el rodaje de la película está siendo casi tan descomunal.

Puede que en Hollywood estén acostumbrados a vender cada estreno como “el más grande de la historia” , pero cuando Channing Tatum suelta que la próxima película de Marvel es “la mayor de los próximos diez años”, más vale prestar atención. El tipo no suele ir de intenso, y además tiene motivos de sobra para estar tan encendido: vuelve a ponerse la gabardina de Gambito justo en el crossover más ambicioso que ha tenido el MCU hasta ahora .

Tras su triunfal debut en Deadpool y Wolverine , Tatum vuelve a las cartas explosivas , pero esta vez en medio de un campo de batalla totalmente distinto: Avengers: Doomsday, la película que junta a los Vengadores, los 4 Fantásticos y los X-Men clásicos contra Doctor Doom , encarnado nada menos que por Robert Downey Jr.

En una charla reciente con Deadline , Tatum explicó que el rodaje de la película está siendo casi tan descomunal como se imaginaban los fans. “Todo el mundo en el planeta va a ver esta película”, soltó, dejando caer esa mezcla de entusiasmo y resignación que solo puede tener alguien que ya ha visto demasiado en Hollywood . Aun así, el actor reconoce que los Russo siguen empeñados en reventar sus propios límites :

Para Tatum , este papel es un pequeño ajuste de cuentas con la historia . Durante años estuvo a punto de protagonizar una película en solitario de Gambito que jamás llegó a materializarse, convirtiéndose en uno de esos proyectos fantasma que Marvel arrastraba desde la época de Fox . Ahora, en cambio, el personaje no aparece solo sino rodeado de media enciclopedia del cómic.

Porque su presencia no es una simple anécdota. Marvel quiere que el mutante de Nueva Orleans forme parte del tablero grande, sobre todo ahora que la franquicia se prepara para una nueva etapa donde los mutantes ya no estarán “escondidos” en universos alternativos ni excusas de multiverso.

Los Russo regresan para armar el rompecabezas más salvaje del MCU

Una de las claves del furor alrededor de Avengers: Doomsday es que Joe y Anthony Russo vuelven a la silla de dirección tras su paso por Infinity War y Endgame. La producción cuenta además con un guion firmado por Michael Waldron y Stephen McFeely, lo que ya deja claro que Marvel quiere repetir la fórmula de “evento total” que tan bien les funcionó.

La trama ocurre catorce meses después de Thunderbolts* y arranca justo donde lo dejó Fantastic Four: First Steps, con la amenaza de Doom extendiéndose a todos los frentes. Esto obliga a las grandes potencias del MCU a formar un frente común:

Avengers, Wakanda, los 4 Fantásticos, una nueva alineación vengadora y los X-Men originales. Un crossover tan gigantesco que si lo intentan meter en un solo póster les explota la tinta.

Un reparto que parece sacado de un sueño

La lista de caras conocidas es casi ofensiva. Chris Hemsworth vuelve como Thor, Anthony Mackie como Capitán América, Letitia Wright como la Pantera Negra actual, Paul Rudd como Ant-Man, Tom Hiddleston como Loki y Florence Pugh como Yelena. Y eso solo por el lado de los Vengadores.

Los 4 Fantásticos llegan encabezados por Pedro Pascal y Vanessa Kirby, acompañados por Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn. Y el plato fuerte:

Patrick Stewart, Ian McKellen, Rebecca Romijn, James Marsden, Alan Cumming y Kelsey Grammer retomando sus papeles clásicos de los X-Men, en lo que parece ser su despedida oficial y a la vez un puente hacia el futuro mutante del MCU. Sí, y también está Tatum, pero él ya se ha vendido solo.