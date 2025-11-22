22 de noviembre de 2025 Inicio
Adiós al labial rojo: esta es la tendencia elegante y moderna para Navidad

Estos tonos se imponen como la nueva elección para lograr un maquillaje elegante y actual. Su estética suave permite looks frescos que superan la temporada festiva.

Ese cambio de enfoque responde al crecimiento de una estética más liviana y luminosa.

  • Una nueva tendencia desplaza al clásico rojo como elección principal para maquillajes navideños.
  • Los tonos nude ganan protagonismo por su estética fresca, moderna y adaptable a distintos estilos.
  • Las pasarelas y referentes de moda ya impulsan esta paleta suave como la favorita para el cierre de 2025.
  • Maquilladores coinciden en que el nude permite realzar rasgos sin recargar el look y favorece a todos los tipos de piel.

El tradicional labial rojo, de acuerdo a las últimas tendencias, está cediendo espacio a una propuesta más actual para esta Navidad: los tonos nude. Con una imagen más delicada y natural, esta paleta se convirtió en la favorita de quienes buscan un estilo tanto moderno como elegante.

En los últimos meses, tanto los desfiles internacionales como el movimiento en redes sociales dejaron en claro que la tendencia apuntará hacia colores suaves y versátiles. Estas gamas, que abarcan desde beige tenues hasta rosados livianos, se ajustan fácilmente a distintos estilos de maquillaje y favorecen diversos tonos de piel.

Por qué el nude será la tendencia para las Fiestas

El atractivo del labial nude se encuentra en su capacidad para adaptarse a maquillajes más marcados en los ojos o a propuestas minimalistas. Su tonalidad suave aporta un toque elegante y natural, lo que lo vuelve ideal para quienes prefieren un acabado equilibrado.

Los maquilladores destacan que el éxito de esta gama está en su versatilidad. Existen múltiples variantes dentro de la paleta nude, y cada una ofrece matices distintos según el subtono de la piel. Los beige con matices cálidos favorecen a pieles doradas, mientras que los rosados y malvas funcionan mejor en quienes tienen un subtono frío. La recomendación profesional es probar distintas opciones hasta encontrar la que se integre de manera más armoniosa al color natural de los labios.

El protagonismo del nude no implica que el rojo desaparezca, pero sí marca una preferencia clara para la temporada. Celebridades y figuras del mundo de la moda ya lo adoptaron en sus últimas apariciones, afianzando su presencia como opción moderna y atemporal para las fiestas de fin de año.

