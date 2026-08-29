Así fue el audio que se filtró de Wanda Nara diciendo que se separará de Mauro Icardi El mensaje de voz de la conductora volvió a instalar la crisis matrimonial en el centro de la agenda de espectáculos y abrió nuevamente los interrogantes sobre el presente de la relación con su ex. Agregar C5N en









Wanda Nara y Mauro Icardi atravesaron varias crisis desde el inicio de su relación y volvieron a quedar en el centro de la escena tras la filtración del audio.

Así fue el audio que se filtró de Wanda Nara diciendo que se separará de Mauro Icardi. La empresaria le envió un mensaje de voz a una empleada doméstica en el que aseguró que viajó a la Argentina para iniciar los trámites de separación del futbolista.

La relación entre la mediática y el jugador volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se filtrara un audio privado de la empresaria. En el registro, que fue difundido en el programa LAM, la modelo aseguró que había viajado a Argentina para organizar su divorcio del futbolista.

La grabación había sido enviada a Carmen, una empleada doméstica con quien Wanda mantenía un conflicto laboral. Según explicó Ángel de Brito al presentar el material, el audio había sido enviado recientemente y luego llegó al programa. Luego de que el audio se hiciera público, Icardi realizó publicaciones en sus redes sociales. El delantero cuestionó a quienes difundían versiones sobre su vida privada y puso en duda las informaciones que circulaban sobre la pareja.

Como fue el audio de Wanda Nara sobre el divorcio con Mauro Icardi En el mensaje de voz, Wanda Nara explicó los motivos de su viaje al país y aseguró que estaba preparando la separación. “Estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso”, se escucha decir a la empresaria en la grabación difundida públicamente. También afirmó que permanecería unos días más en Argentina antes de regresar.

Hacia el final del audio, Nara expresó que había tomado la decisión de terminar el matrimonio porque no podía continuar con la situación. La difusión de la declaración volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre ambos, después de varias versiones sobre una nueva crisis. La pareja ya había atravesado una fuerte crisis en 2021, cuando trascendió el vínculo entre Mauro Icardi y la China Suárez, quienes actualmente están en pareja.