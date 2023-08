Wanda Nara habría tenido un encuentro secreto con un participante de MasterChef

Una de las polémicas más grandes tiene que ver con los cruces que se generaron entre el campeón y el jurado por diferentes opiniones: "No sé si fueron encontronazos, me plantaba. Me costó mucho hacerlos querer o entender la cocina mexicana. Lamentablemente es un universo muy distinto al argentino. México es como un crisol de sabores".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMoskitaMuertaOk%2Fstatus%2F1689013198115008512%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1689013198115008512%7Ctwgr%5Efba198fcb9de913b3519eae3d683aad97e00ce2a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-42472303533873960962.ampproject.net%2F2307272333000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false “@wanditanara fue muy cercana y cariñosa. Fue de las personas que más tristeza me dio despedirme” nos cuenta @rodolfo_vera ganador de #MasterChefArgentina en vivo #PorSiLasMoscas @Laoncediez pic.twitter.com/pTGaOB8SXK — MOSKITA (@MoskitaMuertaOk) August 8, 2023

En cuanto a la conductora, solo le salieron buenos comentarios: "Con ella fuera de cámara siempre una sonrisa, muy amable". Y profundizó sobre una situación en particular: "Una vez una participante un día estaba muy afectada por lo que decían las redes de ella y estaba triste, yo creo que no podía ni cocinar".

“Y Wanda se acercó, fueron a un lugar privado y hablaron un largo rato. Ella siempre estuvo muy pegada a nosotros de que estuviésemos bien, nos cuidaba de la exposición... Ella nos coacheaba un poquito", concluyó.

La fuerte acusación de Rodolfo, ganador de MasterChef 2023, por el premio de $10 millones

El ganador de MasterChef fue Rodolfo Vera Calderón y le ganó la final a Estefanía Herlein, producto de esto se llevó un premio de $10 millones, pero hizo una dura confesión respecto a eso y apuntó contra Telefe.

Rodolfo Redes sociales

“No es que no aceptaba las críticas, pero es como si vas a México y haces empanadas de carne. Te dirán que la empanada es frita, no al horno. Allá normalmente son fritas, y que te discutan eso en un certamen, es como que bueno, no voy a seguir esa discusión", explicó.

En cuanto al reclamo a la producción disparó: "Aún no me entregaron el trofeo ni los $10 millones. No me dieron nada".