Wanda Nara habló sobre la lucha feminista: "La mujer es la peor enemiga de la mujer"

Por otro lado, remarcó la llegada que tienen los comentarios negativos sobre su físico: "Me enoja mucho. Esta semana una periodista también dijo: 'Wanda usa peluca' y me tocó un punto. Tengo a mi mejor amiga luchando por dónde comprarse una peluca porque está pasando una enfermedad muy grave y es una mujer muy joven, de nuestra edad. A veces uno habla, lastima o dice una cosa queriendo lastimar a una persona".

"Diciendo 'Wanda está gorda', quizás hay una chica en su casa que no me ve gorda, me ve flaca o me ve bien, y esa chica se mira al espejo y se compara conmigo y dice: 'Si Wanda está gorda, ¿yo qué hago?'", concluyó al respecto. Así, dejó en claro que es consciente de la importancia que tienen las críticas contra su persona.