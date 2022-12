Wanda Nara festeja su cumpleaños: quienes están en la lista negra y no fueron invitados

Pero hace unos días empresaria publicó una historia con ubicación en General Rodríguez, lugar donde vive L-Gante, con quien se la vincula sentimentalmente y confundió a sus seguidores.

Con su carácter mediático, Wanda Nara tiene una lista de personas a las que no se las invitó al festejo. Durante el feriado del jueves 8 de diciembre, compartió en su Instagram unas tiernas imágenes de sus hijos en la pileta y una pintoresca foto de ella posando con una microbikini.

Quienes forman parte de la lista negra del cumpleaños de Wanda Nara

El periodista Ariel Wolman del programa Nosotros a la Mañana que emite El Trece, explicó cuales son las personas que van asistir o no al festejo de la empresaria.

"La China no creo que vaya", explicó el periodista y añadió que "Mauro Icardi si va, tiene que ir con los hijos así lo dejan entrar. Si va solo, tal vez no pasa el filtro, el problema es si Wanda quiere blanquear algo con L-Gante".

También explicó que el padre de Wanda Nara, Andrés no cree que asista esta noche. “Carmen, la empleada, no va”, aseguró.

Además el conductor del ciclo, el Pollo Álvarez sumó información importante sobre la presencia del cantante L-Gante. "No sólo que no va al cumpleaños de Wanda, sino que se va a Uruguay y no va al cumpleaños. Esta persona me dice que hay posibilidad de que Wanda caiga en Uruguay, pero lo que confirmo L-Gante no va", explicó.