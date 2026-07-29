29 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno eliminó el límite para exportar por courier y abrió el sistema a envíos de cualquier monto

ARCA oficializó este martes la eliminación del tope de u$s3.000 que imponía para los envíos al exterior por el régimen simplificado. La medida restaría trámites a pymes, emprendedores y pequeños exportadores para vender su producto en otros países.

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El Gobierno eliminó el límite de u$s3.000 para exportar por courier.

El Gobierno eliminó el límite de u$s3.000 para exportar por courier.

El Gobierno publicó este martes en el Boletín Oficial la Resolución General 5883/2026 que elimina el límite de u$s3.000 para exportar por courier, una restricción que durante años actuó como un techo para pymes, emprendedores y pequeños exportadores que vendían productos argentinos al mundo por esa vía.

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Antes de la modificación, los paquetes que superaran los u$s3.000 quedaban automáticamente excluidos del sistema simplificado y debía tramitar una exportación formal, con despacho aduanero, mayores costos operativos y tiempos más largos de gestión. La nueva medida reduce todo estos trámites y ahorra dinero y tiempo a pequeños productores.

En la práctica, ese umbral perjudicaba a las pymes que exportan productos de bajo volumen físico, pero de alto valor agregado, como vinos, alfajores, dulce de leche, libros o frutas frescas. El Gobierno eliminó por completo el límite y dispuso: "Para el caso de exportación, los envíos no estarán sujetos a restricciones de valor".

"En la práctica, ese tope funcionaba como una pared invisible que frenaba el crecimiento de las empresas argentinas que empezaban a exportar", señaló el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró la modificación en X.

El régimen simplificado de courier implica que el exportador entregue el paquete al prestador del servicio, que lo despacha con un procedimiento estandarizado.

Las comunidades de argentinos emigrados en el exterior componen un mercado atractivo en Estados Unidos y países de Europa que podría ser aprovechado por empresas y emprendedores argentinos, que a su vez actuarían como una curita para la nostalgia.

Qué modificaciones alcanzan las importaciones por courier

La misma resolución simplifica los requisitos documentales para pequeños envíos alcanzados por beneficios fiscales y adecua procedimientos para agilizar la gestión aduanera.

Además, para los envíos tramitados bajo el régimen de pequeños envíos que estén alcanzados por la exención de derechos de importación y tasa de estadística prevista en el Decreto 1.065/2024, la norma establece que no será exigible la consignación de la posición arancelaria.

También los Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier) deberán conservar las constancias digitalizadas de entrega por un plazo de cinco años después de operada la prescripción de la acción del fisco, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad de las operaciones sin incrementar las cargas para los usuarios.

Últimos datos oficiales de la balanza comercial

En junio de 2026, solo la balanza comercial con Estados Unidos y con India terminaron con un saldo a favor. Mientras que la relación comercial con Brasil, China y la Unión Europea terminó con un saldo negativo. Aún así, las exportaciones totales superaron las importaciones totales y el saldo final fue positivo.

Las exportaciones estuvieron principalmente impulsadas por Manufacturas de origen agropecuario (32%), Manufacturas de origen industrial (27,1%), Productos Primarios (25,5%) y Combustibles y energía (15,4%).

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