Wanda Nara confesó que Rusherking, el novio de la China Suarez, le "encanta"

Luego, la mediática reveló que no suele escuchar la música de su amigo, pero segundos más tarde admitió que los temas que saca Rusherking le gustan y mucho. El artista rapero es pareja de la China Suarez con quien Mauro Icardi tuvo un relación extramatrimonial en París mientras ella se encontraba de viaje.

¿Te gustó el último tema que L-Gante lanzó con Emilia y Rusherking?", le preguntó Rosello a Wanda y ella sorprendió con su respuesta. “Lo escuché y me encantó. La verdad que me gustó mucho lo que hizo con los chicos", comentó ella.

L-Gante, Emilia Mernes y y Rusherking hicieron un tema en colaboración llamado El plan que ya tiene un millón y medio de vistas en la plataforma de YouTube. Lo mas particular de la canción es que Elián Valenzuela dejó de lado su estilo "Cumbia 420" para hacer una mezcla de reguetón y música urbana.

Rusherking, Emilia Mernes, L Gante - EL PLAN (Official Video)

Respecto al estreno de la canción que estrenaron hace una semana, el cantante anticipó: "Es una canción que va hacer quilombo cuando salga".

Por otra parte, el artista anunció que en breve estrenará un nuevo tema dedicado a Wanda, cosa que despertó la reacción por parte de la empresaria.

"La verdad que yo no me meto en su carrera. Si bien soy medio productora porque me sale natural, intento que si le doy un consejo a Elián sea siempre personal y no sobrepasando a su manager, pero tiene que hacerle unos retoques en la letra a esa canción, ya le dije. Yo de música puede que no entienda nada, pero de la letra sí", cerró.