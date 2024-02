Wanda Nara cantó por primera vez en vivo y dejó muchas bocas abiertas

La también conductora de televisión decidió cantar y bailar en vivo, junto a algunos bailarines vestidos con la camiseta de la Selección argentina su último hit O bicho vai pegar, lo cual causó furor de parte de sus fans en el evento.

Wanda Nara presentó su canción por primera vez arriba de un escenario en vivo pic.twitter.com/GLOpXvie4C — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) February 25, 2024

Pero no fue la única canción que hizo, sino que también hizo vibrar a todos con su primer hit que se lanzó en el mundo musical Bad Bitch, que ya logró batir récords de vistas en YouTube.

¿Wanda Nara conducirá Masterchef Argentina?

Pese a estar en su faceta musical, Wanda Nara sigue con sus otros compromisos laborales y no dejará de lado la conducción. En esta oportunidad, Damián Betular habló de la posibilidad de que el reality Masterchef Argentina vuelva a la pantalla de Telefe bajo la conducción de la ganadora del Bailando de Italia.

Si bien no dio una fecha precisa, el cocinero señaló que es muy probable que esto suceda en el próximo semestre. “Wanda Nara dice que volvemos. Por ahora, no nos llamaron ni nada. Pero recién empieza el año, y es un formato que es lindo hacerlo. Se rumorea que será de celebrities y me intriga saber quiénes serán, pero no hay confirmación de nada. A Gran Hermano aún le queda un montón, así que será para el segundo semestre”, contó el chef profesional.

MasterChef Redes sociales

Además, en estas semanas la presentadora se mostró en su cuenta de Instagram mostró algunas de las sesiones de fotos en las que participó y avances del programa que grabó para Netflix junto a Darío Barassi.