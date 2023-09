Wanda Nara aprovechó una tarde de pileta para lucir una microbikini neón tendencia del verano

Wanda Nara se encuentra en Estambul y posó vistiendo una microbikini fucsia neón desde su pileta . La modelo está instalada en Turquía, en donde juega su marido, y aprovecha el verano para lucir sus trajes de baño favoritos. La conductora se mostró nuevamente con su familia y sorprendió con su look a sus seguidores.

Desde el país donde juega Mauro Icardi, lució una microbikini de dos piezas Barbiecore, una de las modas del momento a raíz de la película de Barbie. Esta tendencia es una de sus favoritas y no es la primera vez que se muestra con una prenda de este color. En esta postal familiar se la pudo ver con un conjunto en fucsia a tono con el look de varias famosas. Este modelo contó con un corpiño simple, con moldería de triángulo y una bombacha colaless, ambas prendas en tono rosa.