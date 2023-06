Julieta Poggio mostró una microbikini negra que será la tendencia del próximo verano

La ex participante de Gran Hermano es una de las principales impulsoras de esta moda. Además del corpiño con molde triangular del que se desprenden diversas tiras desde donde se sujeta al cuello y a la espalda, eligió para la bombacha un diseño tiro alto, cavada y cola less.

Los breteles finitos vienen convirtiéndose en una de las tendencias más importantes de la temporada y es una elección repetida que toman diversas celebridades e influencers en todo el mundo. Si bien se pueden ver en distintas prendas, en los trajes de baño incorporan un estilo único que aporta distinción.

Además, al envolverse alrededor del cuerpo, le suman un ajuste más seguro y personalizado que los trajes de baño convencionales. Julieta Poggio es, en un nuestro país, una de las famosas que más los utiliza en sus distintas prendas y continúa marcando tendencia.

Caro Calvagni lució una microbikini furor para el calor disfrutó sus vacaciones con Tagliafico

Carolina Calvagni se mostró vistiendo una microbikini que marcó tendencia mientras vacaciona en una playa paradisíaca junto a Nicolas Tagliafico. La influencer compartió unas fotos posando y con su pareja que generó una gran cantidad de reacciones por parte de sus seguidores.

La creadora de contenido especializado en moda y fitness eligió para su traje de baño un diseño fucsia de corpiño triangular, bombacha colaless, breteles finos cruzados en el abdomen y algunas arandelas. En la foto se la puede ver con el pelo al natural con rastros de haber sido sumergido en el agua. Su look lo completó eligiendo unos lentes de sol con marco blanco.

"No les explico lo que es este lugar”, escribió Carolina Calvagni desde Pink Beach, en la Isla Komodo ubicada en Indonesia. No sólo ella deslumbró con su look, también el futbolista llamó la atención con su short Versace. Los dos cuentan con una actividad recurrente en redes sociales y día a día van compartiendo las novedades y sus looks del viaje que se encuentran realizando por las playas paradisíacas de Indonesia.