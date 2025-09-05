El look deportivo que lució en su casa Jesica Cirio: top con escote y sus tres perritos La modelo y conductora reapareció en redes sociales y se mostró relajada, en la intimidad de su casa, con un conjunto que se llevó todas las miradas.







Jesica Cirio compartió una foto de su intimidad. Redes sociales

Después de meses de silencio en redes sociales, Jesica Cirio retomó la actividad en su cuenta de Instagram y compartió con sus seguidores varias fotos de los últimos días de agosto, muchas de ellas haciendo ejercicio. Pero una, muy tierna, llamó la atención: se mostró de entrecasa, con look deportivo y sus tres perritos.

La modelo posó relajada en un sillón, con una taza de café en una mano y sus mascotas en el regazo. Varios detalles revelaron que se trataba de una imagen de su intimidad: tenía muy poco maquillaje, su pelo estaba recogido en un rodete descuidado y, además, estaba en medias.

La ropa también era cómoda e informal, pero en tonos que le daban un toque sobrio. Cirio eligió un top deportivo con escote y breteles finos en tonos nude, y lo combinó con un pantalón suelto de color chocolate claro. Para completar el look, usó algunas pulseras y anillos y dos collares con dijes.

Jesica Cirio Instagram @jesicacirio A qué se dedica Jesica Cirio Jesica Cirio decidió mantener un bajo perfil tras separarse de su exmarido, el empresario Elías Piccirillo. La modelo se tomó un descanso de las redes sociales y no hizo apariciones mediáticas pero, según reveló a Intrusos, no dejó de trabajar y estuvo involucrada en distintos proyectos.

"Estoy mal, lógicamente no estoy bien. Fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida. Estoy trabajando, no exponiéndome. Estoy trabajando para una productora, pero no quiero hablar de eso", contó, sin entrar en detalles.

Respecto a la decisión de alejarse del foco mediático, explicó: "Me hace bien, la paso mejor y necesito preservarme". También habló de cómo sigue el vínculo con su primer marido, Martín Insaurralde. "Es el papá de mi nena, ¿cómo no voy a hablar? Tengo la mejor, es un excelente papá", sostuvo.

