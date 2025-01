One Direction tendrá su esperada reunión en homenaje a Liam Payne: cuándo y dónde será

En esta ocasión, la ceremonia se llevará a cabo el sábado 1 de marzo y comenzará a las 17 hs de Argentina, por lo que los fanáticos de la banda estarán muy atentos para verlos juntos una vez más. Por el momento se desconoce cómo será el show, pero lo cierto es que no le faltará nada de emotividad y será una presentación muy difícil para Malik, Styles, Horan y Tomlinson.

Vale recordar que One Direction comenzó en 2010 y se separaron en 2016, aunque en 2015 fue el verdadero final con la salida de Zayn Malik. Esto último incluso está justificado en el accionar de la banda, ya que la última presentación fue el 31 de octubre de 2015 y habrán pasado 3.410 días cuando los cantantes vuelvan a cantar juntos en The BRIT Awards 2025.

Embed - One Direction - Last show thank you's and hugs | Sheffield