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El escándalo que nadie contó de la serie de Moria Casán: "Burlan a una famosa"

La biopic, que cuenta la extensa trayectoria artística de la mediática, esconde una pelea interna con otra diva y Yanina Latorre contó lo detalles.

La serie de Moria es furor.

La serie de Moria es furor.

La serie de Moria Casán es un éxito en Netflix y está en boca de todos ya que habla de la intensa trayectoria de una de las vedettes más reconocidas. También aparecen distintas famosas y la conductora Yanina Latorre aseguró que se “burlan” de una de ellas, aunque nadie lo haya notado.

Moria festejó sus 80 con su única hija y sus nietos en una velada privada.
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Moria Casán celebró sus 80 en Parque Leloir junto a Sofía Gala y sus nietos

La presentadora de El Observador contó: “A Susana la hace mierda, para mí gusto no está bueno, porque es como que la subestima. La deja como una boba. Está todo autorizado por Moria y se cuenta lo que ella quiere, y cómo ella quiere”.

Y también sumó otra polémica: “Hizo un posteo en Twitter, agradeciendo a todo el mundo que trabajó en la obra, y a la única que no le agradece es a Cecilia Roth. Viste la criticaron, que llegaba tarde, que no le ponía onda. Moria es muy viva para hacer esas cosas”.

Lo que hizo no fue una imitación, fue poner más un personaje. Lo que pasa es que bueno, Sofía es la madre, la debe tener totalmente internalizada y no creo que la imite, hace el personaje lo más cercano y parecido posible. A mí Bredice de Susana no me gustó, parece que la burlan, ya de por sí a Susana no le gusta que la imiten, pero la cara es caricaturesca”, concluyó.

Cómo fue el festejo de los 80 años de Moria, en Parque Leloir junto a Sofía Gala y sus nietos

Moria Casán sopló 80 velitas rodeada de familia y amigos en su mansión de Parque Leloir. La celebración fue íntima, rodeada de amor, elogios, una torta decorada con sus frases icónicas y al ritmo de un clásico de Pocho La Pantera que ella adaptó para su clásico personaje Rita Turdero, la Pantera de Mataderos. "Soy infinita", celebró.

Fiel a su estilo, La One pidió que le cantaran "Me dicen la pantera" en lugar del clásico feliz cumpleaños mientras su hija, Sofía Gala, la incitaba a que recree el latiguillo de su personaje. "Soy Rita Turdero, la pantera de Mataderos. Nací en Mataderos entre guinches y carniceros y ahora estoy en televisión entre animadores y tongueros. Chiribí chiribí uh uh", y sopló las velitas entre gritos y aplausos.

“No me imagino una fiesta en los 80. La descarté. La iba a hacer, pero nada mejor que irme de viaje. Yo festejo la vida todo el año y para mi cumpleaños vuelo a algún lado para tomarme un descanso y agasajarme”, había explicado Moria que sin fiesta multitudinaria ni protocolo, eligió para el domingo 16 de agosto una velada puertas adentro con Sofía Gala, sus nietos y amigos cercanos.

Hubo sushi, dos tortas personalizadas con frases icónicas y mucho humor. Parte de la celebración se compartió en sus historias de Instagram, donde sus más de dos millones de seguidores pudieron ver una postal poco habitual de su vida privada. La decisión de hacerlo en pequeño fue porque según ella, no disfruta ser anfitriona de cientos de invitados.

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