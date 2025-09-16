La joven influencer agradeció el apoyo del público y los medios y reiteró el pedido de 15 dadores de sangre de cualquier tipo y factor en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno.

El exparticipante de Gran Hermano Thiago Medina continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno , en grave estado luego de haber sufrido un duro accidente cuando manejaba su moto. Su familia agradeció el apoyo y reiteró el pedido de 15 dadores de sangre de cualquier tipo y factor. "Son días de llanto, me duele, para mí es una pesadilla" , exclamó su hermana Camila Deniz, conocida en redes como Camilota.

La Tora apuntó contra Alfa Santiago por los comentarios que hizo sobre el accidente de Thiago Medina

Según el último parte médico, emitido este martes por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, "el paciente se encuentra bajo control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica y los médicos de la unidad de Terapia Intensiva; presentó un registro de fiebre, por lo que se le tomaron cultivos y se rotó el esquema antibiótico ". "No hubo cambios respecto de los otros aspectos de cuidado", concluye el documento.

En la agónica espera por recibir más novedades, su familia dialogó con los medios en la puerta del hospital. "Está evolucionando bien" , afirmó Camila, y expresó: "Como todo accidente es un impacto muy fuerte, es un proceso donde vamos a estar todos en familia apoyándonos. Quiero ir a ver a mis sobrinas pero no puedo" . "Quiero estar acompañando a Dani y a su mamá que está cuidando a las bebas", señaló, en referencia a Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas.

Consultada sobre la posibilidad de iniciar acciones legales por el accidente, fue tajante: "En este caso no estamos haciendo nada, hoy importa la vida de Thiago. Me están llamando abogados pero no quiero saber nada de eso porque hoy mi hermano está peleando por su vida. Quiero agradecer a Raúl, el testigo que lo acompañó, que me estuvo llamando, tuvimos un diálogo, me dijo que Thiago decía que no se quería morir, eso fue lo último que dijo".

"No estoy para juzgar a nadie, solamente pedirle a la gente que siga orando. Hay dos hijas, que se acabe toda esta pesadilla" , concluyó.

El pedido de dadores de sangre de la familia de Thiago Medina

Los familiares del exparticipante de Gran Hermano reiteraron el pedido de 15 dadores de sangre de cualquier tipo y factor. Quienes quieran hacerlo pueden presentarse de 7:30 a 10 en el Servicio de Hemoterapia del Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Av. Libertador 710, Moreno.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hospital M y L de la Vega (@hospital_moreno)

Daniela preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago: "La familia les va a decir algo..."

Daniela Celis, ex-Gran Hermano 2022-23, preocupó a todos con su revelación sobre la salud de Thiago Medina, quien sufrió un brutal accidente de moto que lo dejó en terapia intensiva y con su familia con pedidos de oración para que consiga superar este problema.

En diálogo con la prensa en la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, Daniela Celis comenzó por expresar: "Fui a llevar unas cosas que me pidieron y voy a seguir comprando más, luego la familia de Thiago les va a decir algo". Con esto último, llenó de incertidumbre a los seguidores de Thiago en redes sociales, ya que fue una declaración que dejó expectantes a todos por conocer más detalles.

Por otro lado, insistió con lo mismo que dijo días atrás: "Solo les pido cadenas de oración, mucha luz, mucho amor, reiki al Dios que quieran y sientan. Es fundamental y muy importante. Y el día de mañana, las hijas de él y toda su familia se lo agradecerán". Así, la ex-Gran Hermano enfatizó en que los médicos no pueden hacer mucho más de lo realizado hasta el momento.