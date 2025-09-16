16 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Asesinato de Charlie Kirk: los mensajes que Tyler Robinson le envió a su pareja tras cometer el crimen

"Ya estaba harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar", escribió el joven de 22 años que está acusado de haber matado al activista conservador.

Por
Tyler Robinson tiene 22 años.

Tyler Robinson tiene 22 años.

La Oficina del Fiscal del Condado de Utah hizo públicos fragmentos de mensajes de texto que, según las autoridades, constituyen una confesión de Tyler Robinson, el sospechoso en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Los fiscales sostienen que las comunicaciones también revelan los esfuerzos del acusado por ocultar pruebas y el rifle utilizado en el crimen.

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de 15 millones de dólares.
Te puede interesar:

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de u$s15 millones

El joven de 22 años, residente de Utah, enfrenta cargos por homicidio agravado y seis delitos adicionales relacionados con el crimen que ocurrió la semana pasada. La información fue confirmada por el fiscal Jeff Gray.

Los mensajes, que fueron enviados al compañero de habitación de Robinson, quien según la fiscalía mantenía una "relación romántica" con el sospechoso, fueron cruciales para la presentación de los cargos. Los fiscales detallan que el 10 de septiembre, Robinson envió un mensaje a su compañero pidiéndole que revisara debajo de su teclado. Allí, la pareja de Robinson encontró una nota que decía: "Tuve la oportunidad de eliminar a Charlie Kirk y la voy a aprovechar". Aunque la fiscalía no especificó la hora exacta de los mensajes, el contenido fue presentado como evidencia clave.

La conversación continuó a través de mensajes de texto. Cuando su compañero preguntó si se trataba de una broma, Robinson respondió con un mensaje ambiguo que incluía frases como: "Sigo bien, amor, pero estoy atrapado en Orem por un tiempo más. No tardaré en volver a casa, pero todavía debo recoger mi rifle. Para ser honesto, esperaba guardar este secreto hasta morir de viejo. Lamento involucrarte". Posteriormente, Robinson confirmó el asesinato cuando su compañero le preguntó directamente: "¿No fuiste tú el que lo hizo, verdad???". El acusado contestó: "Sí fui yo, lo siento".

Según la fiscalía, Robinson le explicó a su compañero que las autoridades habían detenido a "un viejo loco" e interrogado a alguien con ropa similar a la suya. En otro texto, el sospechoso escribió que había planeado el ataque "durante un poco más de una semana" y que su motivación era el "odio" hacia Kirk. “Ya estaba harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar”, habría dicho Robinson, según el documento judicial.

Los mensajes también detallan los intentos de Robinson de esconder el arma del crimen, un rifle de cerrojo Mauser modelo 98, en una zona boscosa cercana a la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk estaba participando en un evento. El acusado le confesó a su compañero que, de haber podido recuperar el rifle sin ser visto, "no habría dejado ninguna prueba". La nota también revela su preocupación por las huellas dactilares y el riesgo de ser rastreado, ya que planeaba devolverle el arma a su abuelo.

Robinson pidió a su compañero que borrara las conversaciones y que no hablara con la prensa, demostrando que estaba consciente de las implicaciones legales. Incluso le aconsejó a su pareja: "Si la policía te hace preguntas, pide un abogado y guarda silencio". El gobernador Cox ha confirmado que el compañero de habitación de Robinson cooperó plenamente con los investigadores y no tenía conocimiento previo de los planes.

Noticias relacionadas

Cayó el estafador de Tinder, el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol.

Cayó el "estafador de Tinder", el protagonista del documental de Netflix que era buscado por Interpol

Shinji Ishimaru, fundador del partido Camino al Renacimiento.

Un partido político de Japón sigue los pasos de Albania y designa como líder a una Inteligencia Artificial

Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario.

Jair Bolsonaro fue internado de urgencia luego de descompensarse en su arresto domiciliario

Tyler Robinson, el acusado por el crimen de Charlie Kirk.

La Fiscalía pedirá pena de muerte para el presunto asesino de Charlie Kirk

El mandatario aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Estados Unidos contra Venezuela: Donald Trump confirmó que el ejército atacó una tercera embarcación con drogas

Lula da Silva, presidente de Brasil.

Lula da Silva se plantó contra Estados Unidos: "No aceptamos imposiciones de ningún gobierno"

Rating Cero

Wanda Nara recibió un sorpresivo consejo viral.
play

El insólito consejo para Wanda Nara: "Andate a Dubai, empezá una vida nueva..."

El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: Me acuesto...

El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: "Me acuesto..."

Superman ﻿se estrenará en una plataforma de streaming﻿.
play

Superman llega al mundo del streaming: dónde se estrenará la película de DC Studios

La mediática aseguró que la relación empezó cuando el empresario ya estaba separado.

Rocío Marengo reveló un detalle inédito sobre su relación con Eduardo Fort

Evangelina Anderson sorprendió con su enigmática publicación en redes sociales.

Evangelina Anderson se mostró acompañada por un hombre misterioso: de quién se trata

Gran Hermano Generación Dorada será la nueva edición del reality show.

Vuelve Gran Hermano: Telefe renovó el contrato por 5 años y confirmó su fecha de estreno

últimas noticias

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de 15 millones de dólares.

Donald Trump demandó al New York Times por difamación: exige un pago de u$s15 millones

Hace 34 minutos
Cristina Kirchner: Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas

Cristina Kirchner: "Estamos ante un nuevo intento de destrucción del Estado y de las capacidades argentinas"

Hace 36 minutos
play
Maravilla Martínez lleva siete goles en nueve partidos en la Copa Libertadores.

Con gol de Maravilla Martínez, Racing le ganó 1-0 a Vélez y se quedó con el primer duelo de los cuartos de final

Hace 39 minutos
play
Wanda Nara recibió un sorpresivo consejo viral.

El insólito consejo para Wanda Nara: "Andate a Dubai, empezá una vida nueva..."

Hace 44 minutos
El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: Me acuesto...

El conmovedor mensaje de Julieta Poggio tras el accidente de Thiago Medina: "Me acuesto..."

Hace 53 minutos