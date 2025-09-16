El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la medida y marcó que el Ministerio de Salud anulará un artículo de una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Prepagas: los afiliados podrán usar el excedente de sus aportes y pagar cuotas más bajas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni , anunció que los afiliados de servicios de medicina prepaga podrán disponer de los excedentes de las derivaciones de sus aportes, ya que el Ministerio de Salud anulará un artículo de la Resolución 2400/2023 de la Superintendencia de Servicios de Salud.

La resolución de la administración anterior cambiaba el decreto 576 que regulariza el sistema de Obras Sociales y del Sistema Nacional del Seguro de Salud. En tal sentido, el Gobierno explicó que de esa manera, si el costo del plan de un afiliado era de $80 con aportes y contribuciones por $100, la diferencia se destinaba a la compañía.

En tanto, además de esta medida, las prepagas deberán diferenciar en la factura cuánto reciben las personas de subsidios automáticos.

Durante el anuncio, Adorni cuestionó el sistema anterior. "Ese artículo fue un favor que le hizo la gestión anterior a las prepagas a cambio de congelar la cuota en septiembre, octubre y noviembre de 2023, en plena campaña electoral", aseveró.

"Ahora los excedentes serán de los trabajadores y no más de las prepagas. Sólo querían rédito electoral incluso cuando eso representaba un perjuicio para la gente", marcó en esta línea.

Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

La medicina privada volverá a aumentar en septiembre por encima de la inflación. Conocido el Índice de Precios al Consumidor de julio, que según el Indec fue del 1,9%, las principales empresas de medicina prepaga notificaron a sus asociados que en el noveno mes del año las cuotas volverán a subir, con aumentos que van del 1,68% al 2,2%.

El Hospital Italiano encabeza la lista con un incremento del 2,2%, seguido por el Británico con un 2%. OSDE aplicará una suba de 1,75%, Medicus 1,68% y Medifé 1,8%.

Swiss Medical, Galeno, Avalian, Sancor y el Alemán se alinearon con el IPC en 1,9%. En el extremo inferior aparece Accord, que ajustó apenas 1,45%.

Los nuevos valores ya pueden consultarse en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud, lanzada en julio con el objetivo de transparentar el mercado. El sistema permite comparar precios, cobertura, cantidad de prestadores y condiciones según edad y lugar de residencia.

Desde el organismo regulador explicaron que la medida busca incentivar la competencia y brindar mayor información a los usuarios. Sin embargo, en la práctica, las subas se repiten mes a mes con la misma dinámica: apenas se conoce el dato del INDEC, las empresas cargan los nuevos valores.