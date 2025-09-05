Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Luego de su separación de Ángela Torres, el cantante estaría en pareja con una de las jugadoras del último reality show.

El cantante Rusherking olvidó a Ángela Torres luego de una relación intensa que duró varios meses y estaría en pareja con una exparticipante de Gran Hermano. El romance inició por redes sociales y la buscó él “porque es muy linda”.

La influencer en cuestión es Martina Pereyra, la joven que participó en la última edición del reality y allí estuvo vinculada con Santiago Algorta, el ganador, pero también con Luca, uno de los participantes que reingresó en el repechaje y fue tendencia.

La joven, que actualmente se desempeña como modelo en la agencia Multitalent, negó la relación y aseguró que no lo conoce. “Lo vi en el evento de Sarkany una vez y ni siquiera lo saludé. No tengo amigos en común”.

Sin embargo, aseguró que está “solterísima”. De este modo, se mostró dispuesta a conocer a una persona para poder formar una pareja. La última vez que se la vio en público enamorada fue de Luca, el exjugador del reality.

La cantante Ángela Torres tuvo una infancia particular por la educación que recibió. Contó algo de lo que hizo en una escuela Waldorf en su infancia y se volvió viral: " No lo recomiendo".

La actriz aseguró que no conoce las canciones patrias como la Marcha de San Lorenzo, aunque sí otras temáticas como "la canción al fuego", "la canción del farolito".

En el programa Nadie dice nada en el steam Luzu TV, la hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres aclaró que como trabajó desde chica por eso no fue a la escuela: "Es que yo ya estaba laburando y encima fui a un colegio Waldorf, los tres años que fui al colegio, fui a la Waldorf".

La sobrina de Diego Torres detalló que dentro de la pedagogía usada había canciones dedicadas a la Fiesta del valor, donde vences a un dragón, que haces vos tu propia espada", detalló.

Ante la sorpresa generalizada, la artista que lanzó el álbum No me olvides subrayó: "Mi colegio era un establo, las aulas eran donde estaban los caballos. Yo no lo recomiendo si se quieren dedicar a algo así como muy culto, si quieren ser artistas, sí", definió y se hizo viral.