Video: Tomás Holder le salvó la vida a una joven en Punta del Este con RCP

En una entrevista en Desayuno Americano el influencer relató cómo fue el momento que se viralzó en redes sociales. “Yo estaba con mis amigos, estábamos comiendo, eran como las 11 de la noche, y sentí un golpe en el piso. Nos dimos vuelta y había una chica desmayada. Nadie sabía qué hacer... y lo primero que se me ocurrió fue hacerle RCP porque tomé un curso”, expresó.

Tomás Holder le salvó la vida a una chica en Punta del Este pic.twitter.com/onv9zPxIbf — Agus Rey (@agus_rey) January 10, 2024

El primer eliminado de la edición 2022 de GH reveló que en un momento no respiraba la joven y eso provocó el miedo. “Le hice respiración boca a boca y pudo respirar. Te ponés nervioso porque no sabés qué hacer y tenés la vida de una persona en tus manos. Lo primero que se me ocurrió fue ayudar”.

Por último, aseguró que la joven está bien y agradecida por el esfuerzo para ayudarla. En su cuenta de Instagram escribió: “Ojalá todos tomemos conciencia de lo importante que es ayudarnos entre todos. Nunca te quedes mirando. Agradecido a Dios por dejarme ayudar”.

Preocupación en Gran Hermano 2023: una participante se descompensó y debió ingresar la ambulancia

La salud de los participantes de Gran Hermano está controlada por profesionales 24 horas tanto física como mental. Hace algunas semanas, Williams necesitó de un psicólogo de manera inesperada y estuvo con él durante la gala, pero en este caso el problema fue físico y la asistieron.

Se trata de la modelo Florencia quien acusó sentirse mal delante de algunos compañeros y la producción la llamó para que pueda ser atendida por la ambulancia más cómodos que en la casa para que no tengan contacto con los enfermeros, excepto quien lo necesite.

LUCHI: "Che flor está mal, la viste? Llamaron a la ambulancia (...) no sé como es eso del protocolo"#GranHermano pic.twitter.com/hJiYijaG2p — TRONK (@TronkOficial) January 10, 2024

Fue Lucía quien lo contó, pero no se dijo nada aún en televisión. “Che Flor está mal, ¿la viste? Llamaron a la ambulancia, no sé cómo es esto del protocolo”, le comentó Luchi a Joel y él se sorprendió.

Luego se lo vio a su amigo preocupado y Emanuel le transmitió tranquilidad. Pero luego fue él mismo quien confirmó que estaba bien, que había tenido una subida de presión por estrés y le dieron un ansiolítico para poder dormir.