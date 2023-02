Video: la inesperada reacción de La China Suárez por los regalos de su suegra

La modelo probó las exquisiteces locales que mostró en una historia en su cuenta de Instagram : “¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra” , se la escuchó bromear con la tonada santiagueña.

La actriz también mostró su degustación, de la mano de la complicidad de la mamá de su pareja, Silvia, que le ofreció una "empanadilla" que le gustó mucho: "¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí".

La pareja de famosos sigue enamoradísima y ambos muestran su vida a diario, entre sus trabajos y los momentos de ocio, vacaciones, y familia, muchas veces en el exterior por el trabajo de Suárez y esta vez en el país, donde Rusher, que nació el La Banda, dio su show este viernes en la XXXI edición de la fiesta popular.