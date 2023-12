Los hermanitos no se esperaban que Juliana Scaglione siga en la casa y no pudieron ocultar sus honestas expresiones.

La eliminación de Hernán Ontivero dejó a casi todos los participantes de Gran Hermano 2023 completamente sorprendidos , ya que no están al tanto del repudio que se generó en redes sociales alrededor del cordobés y no entienden por qué el público no lo quiso.

Inmediatamente después de escuchar a Santiago del Moro decir el nombre de Hernán, Juliana no ocultó su sorpresa y gritó: "¿What the fuck? ¡Boludo me estás jodiendo!". Por el lado del eliminado, expresó a duras penas que se lo esperaba, pero igual tuvo que volver a la habitación para guardar más prendas de ropa por no tener la valija completa.