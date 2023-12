Gran Hermano 2023: una participante pidió al público que la vote para irse el domingo

Todo comenzó mientras Juliana se encontraba realizando la prueba semanal para el presupuesto de comida, donde se la pudo observar al lado de Bautista Macia . Al comenzar a hablar con un acento de España, el uruguayo le preguntó por qué lo hacía y ella explotó: " Estamos haciendo esta competencia para el super para mis compañeros que me aman y me votaron ".

Pero no concluyó allí, sino que a continuación le habló a la audiencia del programa: "Y el domingo le pido a la gente que me vote así me voy a la mierda". Así, dejó en claro que no se siente querida por sus compañeros de Gran Hermano 2023 y parece estar decidida a irse de la casa ante esta falta de cariño.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Paoo_JP/status/1735344991059230898&partner=&hide_thread=false Furiaa es re esquizo, la banco hermanas dejémosla una semana más para qué enloquezca.#GranHermano pic.twitter.com/ovLaOCXGIW — Paooo_ (@Paoo_JP) December 14, 2023

Vinculado a la gala de eliminación del domingo, no parece existir ningún escenario en el que Sabrina salve a Juliana y se abriría el camino para una futura salida de Furia. Además, el público no tiene una buena opinión sobre ella y la creadora de contenido de 32 años se convertiría en la primera eliminada de Gran Hermano 2023.

Gran Hermano: Rosina sorprendió y se le declaró a otro participante

La personal trainer uruguaya Rosina Beltrán le dijo a su compañero Alan Simone que es hermoso sin ningún tipo de pudor, por lo que se desató un fuerte revuelo en Gran Hermano 2023.