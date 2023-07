Video: la China Suárez quiso esquivar a un grupo de periodistas y chocó un auto estacionado

La revelación de la China Suárez en One+ sobre su vida real: "Nunca armé..."

La china no da notas. Sale choca el auto. La nota es esa. #LAM pic.twitter.com/zGEWPx8cV2

Apenas minutos después, la modelo aparentemente se arrinconó demasiado hacia el lado derecho y chocó a un auto que estaba estacionado sobre esa vereda. Por eso debió frenar, aunque con las ventanillas altas para evitar hablar con los medios.

La indirecta para Rusherking que la China Suárez incluyó en "Desaniversario", su nuevo tema

"Esta canción va dedicada a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, sino la frustración de algo que no pudo ser", explicó La China. El video se estrenó el jueves y acumula más de un millón de reproducciones en YouTube.

A casi tres meses de su separación de Rusherking, Eugenia "La China" Suárez está enfocada en su carrera musical. La cantante se mostró feliz por su nuevo contrato con una discográfica y este fin de semana estrenó Desaniversario, su nuevo tema, donde incluyó una indirecta para su exnovio.

Las imágenes muestran a la cantante levantándose sola en una casa junto al mar y paseando por el campo y la playa. También aparece brevemente su hija Magnolia, a quien abraza durante una de las escenas. La letra de la balada no menciona directamente a Rusherking, pero habla de un amor que terminó.

"Yo me imaginé despertarme con vos y darte los buenos días / Sin darme cuenta que solo estaba en mi mente, quizás fue una utopía / Yo te di todo de mí, pero a cambio solamente recibí este desaniversario", dice el estribillo de la canción.

La China - Desaniversario (Video Oficial)

La China Suárez rompió el silencio sobre la acusación de Martín Cirio por "soltarle la mano"

Eugenia “La China” Suárez es una mujer que se caracteriza por no callarse nada cuando algo no le gusta. Y en ese sentido, volvió a alzar su voz cuando le preguntaron por los dichos contra ella y otros famosos de Martín Cirio, el influencer conocido como La Faraona,que en los últimos días fue declarado inocente en una causa por pedofilia.

En la producción audiovisual, Cirio contó cuáles famosos “le soltaron la mano” en su peor momento, entre ellos, apuntó principalmente contra Lizardo Ponce, Eugenia “La China” Suárez y Nazarena Vélez.

En ese sentido, los fanáticos de la exCasi Ángeles quisieron saber cuál es la respuesta a esa acusación del comediante. La actriz respondió sin filtros en la caja de preguntas que habilitó en sus historias de Instagram con sus más de 6 millones de seguidores. “¿Escuchaste lo que dijo Martín Cirio de vos?”, se animaron a preguntar.

“Algo me contaron. Ni idea por qué me nombra. En estos tiempos, ¿dejar de seguir a alguien es culpabilizarlo de algo?”, comenzó explicando la cantante y aclaró: “Lo dejé de seguir porque me desagradaron unos chistes que leí que había hecho hace mucho. Nada más”.