Acusaron al nuevo novio de la China Suárez por maltrato.

VIVO JUSTI CASTRO HABLANDO DE LAUTY GRAM COMPLETO | por esto no son mas novios

“Tuvo una actitud con una chica que no me gustó. Yo dije que me iba a dormir. Me empezó a insistir que me quede y ahí se puso todo muy mal. Con sus manos me agarraba mis muñecas tan fuerte que tengo moretones y me duelen los dedos”, aseguró en el video.

Y agregó: “No sé si mostrarles las llamadas porque es muy fuerte. Pero escuchen ‘Mañana estás diciendo que te vas a matar’. Y el me responde ‘Dale, por favor. Te estoy diciendo que tengo la soga acá en mi casa. La tengo en mi pieza ahora sin cortarte te voy a mostrar’”.