Martín Cirio publicó su documental y apuntó contra varios famosos por "soltarle la mano"

“Casi 3 años de callarme la boca. 3 años de no poder responder ataques. 3 años de soportar que digan de mí cualquier cosa”, escribió el influencer en su cuenta de Instagram y pagina web para anunciar el lanzamiento.

En la publicación en sus redes, La Faraona manifestó que “finalmente tengo un papel que dice nunca tuve nada que ver con lo que se me acusó, y nunca más nadie me va a poder asociar con la pedofilia porque si lo hacen la justicia caerá con todo su peso”. “Ahora es el momento de contarles al detalle todo lo que pasó y de lo que nunca pude hablar hasta este momento, en una bella obra teatral llamada MARTIN CIRIO EL DOCUMENTAL”, detalló.

View this post on Instagram A post shared by Martin Cirio (@martincirio)

El material se habilitó el viernes por la noche en la web de La Faraona y quienes quieran verlo deberán comparar una entrada de un costo de $3.500 para poder verlo en la plataforma online. Según anunció, este material iba a estar disponible hasta este domingo, sin embargo, en las últimas horas anunció que lo extendió hasta este lunes.

Martín Cirió acusó a los famosos de “soltarle la mano” durante la causa que lo investigaba por pedofilia

Más allá de que habrá que pagar un ticket para poder acceder al documental completo, en el Twitter de LAM publicaron algunas partes del documental en los que el influencer apunta contra varios famosos con los que tuvo vinculación en el medio.

Respecto a su relación con La China Suárez, aseguró que “nunca fue amigo”, pero sí tenía buena onda con ella y se sorprendió cuando la actriz dejó de seguirlo en las redes, luego de que explotara el escándalo. “Con la China Suárez no me comí el viaje de que éramos amigos, pero nos teníamos en mejores amigos en Instagram, nos mandábamos algún que otro mensajito y cuando pasó todo esto me dejó de seguir de un saque”, contó Cirio.

La faraona prendió el ventilador.

La China Suarez #LAM



— ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 17, 2023

Sin embargo, con quien sí se mostró desilusionado fue con Lizardo Ponce y Nazarena Vélez. Sobre el influencer, Martín contó en el streaming que tenían un vínculo muy cercano: “Básicamente era alguien que yo consideraba muy cercano, que se abrió cuando yo más lo necesitaba. Me quedó una sensación muy rara con él. Él estaba en su pico cuando pasó todo esto y a mí me hubiese sirviera muchísimo que él, que tenía tan buena imagen, se siguiera juntando conmigo, que me siguiera mencionando, que no hiciera un silencio”.

“Cuando me cancelaron, mis amigos no me defendieron, se callaron todos eternamente y eso hizo que me costara tanto salir de la cancelación. Porque todos me soltaron la mano. Mis amigos de toda la vida y mi familia estuvieron siempre", sentenció.

La faron prendió el ventilador más esperado.

Lizardo Ponce. Parte 1 #LAM



— ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) June 17, 2023

En tanto, sobre la mamá de Barby Vélez reconoció: “Teníamos una re buena relación, yo le conté cosas muy privadas, ella me parecía súper piola. La traje a mis videos, ella no tenía ninguna presencia en las redes sociales. Y cuando pasó todo, salió a matarme en la tele, me dejó de seguir. Si vos te llevas muy bien con alguien y tenés un vínculo... ¿lo primero que haces es matarlo públicamente o mandarle un mensaje y preguntarle qué onda?”.

“Igual, ella tuvo un muy buen gesto que fue que cuando yo conté quiénes me habían soltado la mano, me mandó un mensaje diciéndome que no se imaginaba que yo estaba pensando en el suicidio. Yo valoré mucho ese mensaje”, detalló.

Por último, le agradeció Yanina Latorre quien “siempre se portó muy bien”. “Mucha gente la bardea pero la verdad que conmigo se portó súper bien. A mí me parece una súper bardera, pero que es una buena mina. Pero lo que también aprendí de todo esto es que la gente que parece más buenita es medio la peor, y la gente que en apariencia uno la puede criticar termina siendo la que más te da la mano en su momento”.

“También a Evangelina Anderson quien me mandó un privado al toque pasó todo esto”, agradeció.